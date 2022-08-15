50% від продажів препарату "Олідетрим 2000" спрямують на реанімобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні стартує всеукраїнська ініціатива, «Підтримай себе — підтримай Україну», яка передбачає, що 50% від продажу кожної упаковки препарату вітаміну D3 «Олідетрим 2000» спрямується на закупівлю реанімобілів.
Бренд “Олідетрим” планує зібрати 3 700 000 грн та передати реанімобілі на медичні потреби для шпиталів і лікарень вже у вересні, передає УНН.
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«Вітамін D може модулювати вроджену та адаптивну імунну відповідь. Дефіцит вітаміну D пов'язаний з посиленням аутоімунітету, а також з підвищеною сприйнятливістю до інфекцій», — говорить Синтія Араноу, Інститут медичних досліджень імені Файнштейна, Мангассет, Нью-Йорк.
Деталі
Сьогодні на дефіцит цього вітаміну страждає більшість українців:
Всеукраїнська ініціатива «Підтримай себе — підтримай Україну» триватиме з 15 серпня до кінця вересня або до збору запланованої суми. Щоб долучитися до ініціативи, потрібно придбати в аптеці препарат «Олідетрим 2000».
«Олідетрим 2000» для такої ініціативи обрано не випадково. Одна капсула препарату — це добова профілактична доза важливого вітаміну D3, необхідного для збалансованої роботи організму.
Слідкувати за результатами кампанії можна на сайті, де щодня оновлюватимуть лічильник по зібраним коштам від продажів препарату.