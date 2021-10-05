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5 октября: сегодня Всемирный день учителя

5 октября: сегодня Всемирный день учителя

Киев  •  УНН

 • 44700 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня, 5 октября, в мире отмечают Всемирный День учителя, а верующие чтят память ветхозаветного пророка Ионы, пишет УНН.

Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches ’Day).

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers), которая состоялась 5 октября 1966 в Париже. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ “Рекомендации о статусе учителей” (Recommendation concerning the Status of Teachers).

Во Всемирный день учителя ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.

Религиозные праздники

5 октября — день памяти святого пророка Ионы, последователя пророка Елисея. Книга Ионы входит в состав Библии и содержит пророчества о судьбе израильского народа, страданиях Спасителя и кончине мира.

Иона происходил из благочестивой семьи, но рано остался без отца. Мать будущего пророка забрала единственного сына и поселилась в Сарепте божеству, которому в то время пришел проповедовать святой пророк Илия. Вдова с сыном жили очень бедно. Мальчик тяжело заболел и у матери не было денег даже на йоту хлеба. Пророк Илия пришел к их дома и молитвами к Господу помог Ионе исцелиться от смертельной болезни.

Во вторник, 5 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Кузьма, Николай, Мартин, Макар, Вениамин, Прасковья и Петр.

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