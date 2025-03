5 жовтня: сьогодні Всесвітній день вчителя

Всесвітній день вчителя

Щорічно 5 жовтня в понад 100 країнах світу відзначається день вчителя, який був заснований в 1994 році як Всесвітній день вчителя (World Teaches ’Day).

Це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери освіти — день, у який відзначаються роль і заслуги вчителів у процесі якісної освіти на всіх рівнях, а також їхній неоціненний внесок у розвиток суспільства.

Історичною передумовою для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers), яка відбулась 5 жовтня 1966 року в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці був підписаний документ “Рекомендації щодо статусу вчителів” (Recommendation concerning the Status of Teachers).

У Всесвітній день вчителя ООН пропонує батькам і всім громадянам на хвилину задуматися про те, як змінив їхнє життя гарний учитель, пам’ять про якого вони зберегли.

Релігійні свята

5 жовтня — день пам’яті святого пророка Йони, послідовника пророка Єлисея. Книга Йони входить до складу Біблії і містить пророцтва про долю ізраїльського народу, страждання Спасителя та кончину світу.

Йона походив з благочестивої родини, але рано залишився без батька. Мати майбутнього пророка забрала єдиного сина і оселилась в Сарепті Сидонській, до якої в той час прийшов проповідувати святий пророк Ілля. Вдова з сином жили дуже бідно. Хлопчик тяжко захворів і в матері не було грошей навіть на крихту хліба. Пророк Ілля прийшов до їхньої оселі та молитвами до Господа допоміг Йоні зцілитись від смертельної хвороби.

У вівторок, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.​