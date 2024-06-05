5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

Сегодня, пятого июня, любители воздушных путешествий во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня воздушных шаров, пишет УНН.

Именно пятого июня 11783 года во французском городе Анноне братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре.

Уже 19 сентября 1783 года по приглашению французской Академии наук в Версале в присутствии французского короля Людовика XVI и его жены Марии-Антуанетты братья Монгольфье совершили запуск воздушного шара, в гондоле которого находились овца, петух и утка. Пуля приземлилась через восемь минут из-за охлаждения дыма, пролетев 2 километра с места старта.

Следующий полет, 21 ноября, состоялся в присутствии большого количества зрителей. Физик Пилатр де Розье, ярый сторонник экспериментов Монгольфье, и маркиз Франсуа д'Арланд поднялись в воздух на шаре диаметром 15,5 метров и высотой 24 метра с территории Булонского леса и успешно приземлились на расстоянии 9 километров от места старта.

С 1972 года при поддержке Организации Объединенных Наций во многих странах мира отмечается Всемирный день окружающей среды.

Цель события-привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, которая ежегодно уличными митингами, парадами велосипедистов, "зелеными""концертами, конкурсами произведений и плакатов в школах, посадкой деревьев, кампаниями по утилизации отходов и уборкой территорий, а также множеством других способов.

Сторонники здорового образа жизни в первую среду июня могут присоединиться к Всемирному дню бега, который был начат в США в 2016 году.

В тот день в различные забеги по случаю праздника состоялись в более чем 150 странах мира.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Доротея,

Доротей бу проповедником и богословом. Во время правления императора Константина этот человек стал епископом.

По преданию, после прихода к власти Юлиана Отступника, Доротея бросили в тюрьму, долго пытали, и казнили.

Именины пятого июня празднуют Дмитрий, Игорь, Леонид.