5 червня: День повітряних куль, Всесвітній день охорони довкілля
Київ • УНН
Сьогодні, п’ятого червня, любителі повітряних мандрівок у всьому світі можуть долучитися до святкування Дня повітряних куль. Саме п’ятого червня 11783 року у французькому місті Анноне брати Жозеф-Мішель та Жак-Етьєн Монгольф’є здійснили перший політ на повітряній кулі.
Сьогодні, п’ятого червня, любителі повітряних мандрівок у всьому світі можуть долучитися до святкування Дня повітряних куль, пише УНН.
Саме п’ятого червня 11783 року у французькому місті Анноне брати Жозеф-Мішель та Жак-Етьєн Монгольф’є здійснили перший політ на повітряній кулі.
Вже 19 вересня 1783 року на запрошення Французької Академії наук у Версалі у присутності французького короля Людовика XVI і його дружини Марії-Антуанетти брати Монгольф'є здійснили запуск повітряної кулі, в гондолі якої знаходились вівця, півень і качка. Куля приземлилась через вісім хвилин із-за охолодження диму, пролетівши 2 кілометри з місця старту.
Наступний політ, 21 листопада, відбувся у присутності великої кількості глядачів. Фізик Пілатр де Розьє, палкий прихильник експериментів Монгольф'є, і маркіз Франсуа д'Арланд піднялись у повітря на кулі діаметром 15,5 метрів та висотою 24 метри з території Булонського лісу і успішно приземлились на відстані 9 кілометрів від місця старту.
З 1972 року за підтримки Організації Об’єднаних Націй у багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день довкілля.
Мета події - привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, яка щороку вуличними мітингами, парадами велосипедистів, "зеленими""концертами, конкурсами творів і плакатів у школах, посадкою дерев, кампаніями по утилізації відходів і прибиранням територій, а також безліччю інших способів.
Прихильники здорового способу життя у першу середу червня можуть долучитися до Всесвітнього дня бігу, який був започаткований у США в 2016 році.
Того дня у різноманітні забіги з нагоди свята відбулися у понад 150 країнах світу.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Доротея,
Доротей бу проповідником та богословом. Під час правління імператора Костянтина чоловік став єпископом.
За переказом, після приходу до влади Юліана Відступника, Доротея кинули до в’язниці, довго катували, та стратили.
Іменини п’ятого червня святкують Дмитро, Ігор, Леонід.