46 из 65 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 30 сентября россия атаковала Украину 65 ударными БПЛА типа Shahed и Гербера. Украинская ПВО сбила или подавила 46 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.
россия ночью запустила по Украине 65 дронов, 46 из них сбили или подавили, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 сентября (с 21.00 29 сентября) враг атаковал 65-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, более 40 из них - шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.
Как указано, атака продолжается. "На севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" - подчеркнули в ВС ВСУ.
Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света30.09.25, 08:57 • 1652 просмотра