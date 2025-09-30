46 из 65 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

$41.320.16
04:27 • 10871 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 16105 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 47995 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54474 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54628 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57287 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30579 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25856 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17958 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31345 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 48025 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54650 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 57302 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 43679 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33547 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 15749 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 18247 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 30923 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 39231 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 36187 просмотра
46 из 65 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

В ночь на 30 сентября россия атаковала Украину 65 ударными БПЛА типа Shahed и Гербера. Украинская ПВО сбила или подавила 46 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

46 из 65 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 65 дронов, 46 из них сбили или подавили, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 сентября (с 21.00 29 сентября) враг атаковал 65-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, более 40 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Как указано, атака продолжается. "На севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" - подчеркнули в ВС ВСУ.

Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света30.09.25, 08:57 • 1652 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина