46 з 65 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
У ніч на 30 вересня росія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed та Гербера. Українська ППО збила або придушила 46 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
росія вночі запустила по Україні 65 дронів, 46 з них збили або придушили, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 вересня (із 21.00 29 вересня) ворог атакував 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває. "На півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" - наголосили у ПС ЗСУ.
