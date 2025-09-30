46 з 65 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 65 дронів, 46 з них збили або придушили, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 вересня (із 21.00 29 вересня) ворог атакував 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни