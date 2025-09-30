$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 796 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 2008 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 11619 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 17113 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 49028 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 99897 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 54895 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 55284 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 57891 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30637 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
46 з 65 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

У ніч на 30 вересня росія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed та Гербера. Українська ППО збила або придушила 46 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

46 з 65 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 65 дронів, 46 з них збили або придушили, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 вересня (із 21.00 29 вересня) ворог атакував 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, атака триває. "На півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" - наголосили у ПС ЗСУ.

Атака рф на Чернігівщину 30 вересня: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури, 26 000 абонентів - без світла30.09.25, 08:57 • 1792 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна