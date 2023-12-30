43 российских военнослужащих отказались выполнять приказы, их отправили в рф под конвоем

В оккупационных войсках РФ фиксируются нередки случаи отказов военнослужащих от выполнения преступных приказов и участия в боевых действиях. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В частности, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию рф под конвоем сотрудников военной полиции отправлено 43 военнослужащих, которые отказались от участия в боевых действиях.

Они были из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил рф.

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