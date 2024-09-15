43 обстрела и 103 взрыва: террористы атаковали Сумскую область
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 43 обстрела по Сумской области, зафиксировано 103 взрыва. Атаковано 14 громад, использовались артиллерия, минометы, FPV-дроны, БпЛА и управляемые авиабомбы.
За день террористы совершили 43 обстрела по Сумской области, поэтому в области было зафиксировано 103 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Согласно информации, обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Великописаревская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Дружбовская, Лебединская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская, Хотинская, Глуховская, Путивльская громады.
Ситуация в общинах
Миропольская: оккупанты осуществили удар FPV-дроном (1 взрыв).
Хотинская: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
Белопольская: захватчики осуществили удары КАБ (2 взрыва) и удары артиллерией (4 взрыва).
Краснопольская: агрессор вел артиллерийский обстрел (26 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), совершил удары FPV-дронами (5 взрывов) и атаку БПЛА (2 взрыва).
Эсманская: противник ударил FPV-дронами (3 взрыва) и минометом (7 взрывов).
Дружбовская: вражеские силы обстреляли из артиллерии (4 взрыва) и ударили FPV-дронами (8 взрывов).
Великописаревская: россияне осуществили удары FPV-дронами (3 взрыва) и атаку БпЛА (2 взрыва).
Середино-Будская: противник ударил FPV-дроном (1 взрыв).
Лебединская: террористы совершили ракетный удар (1 взрыв).
Новослободская: враг совершил удары FPV-дроном (1 взрыв) и КАБ (14 взрывов).
Шалыгинская: противник обстрелял из артиллерии (2 взрыва).
[Юнаковская: оккупанты ударили КАБ (2 взрыва).
Путивльская: силы агрессора осуществили удар FPV-дроном (1 взрыв).
Глуховская: захватчик обстрелял из миномета (5 взрывов).
Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина13 сентября 2024, 07:59 • 15477 просмотров