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43 обстріли та 103 вибухи: терористи атакували Сумщину

43 обстріли та 103 вибухи: терористи атакували Сумщину

Київ • УНН

 • 50095 перегляди

За добу окупанти здійснили 43 обстріли по Сумській області, зафіксовано 103 вибухи. Атаковано 14 громад, використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіабомби.

За день терористи здійснили 43 обстріли по Сумщині, відтак у області було зафіксовано 103 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Лебединська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська, Хотінська, Глухівська, Путивльська громади.

Ситуація в громадах

Миропільська: окупанти здійснили удар FPV-дроном(1 вибух).

Хотінська: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Білопільська: загарбники здійснили удари КАБ (2 вибухи) та удари артилерією (4 вибухи).

Краснопільська: агресор вів артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (2 вибухи).

Есманьська: супротивник вдарив FPV-дронами (3 вибухи) та мінометом  (7 вибухів).

Дружбівська: ворожі сили обстріляли з артилерії (4 вибухи) та ударили FPV-дронами (8 вибухів).

Великописарівська: росіяни здійснили удари FPV-дронами (3 вибухи) та атаку БпЛА (2 вибухи).

Середино-Будська: противник вдарив FPV-дроном(1 вибух).

Лебединська: терористи здійснили ракетний удар (1 вибух).

Новослобідська: ворог здійснив удари FPV-дроном (1 вибух) та КАБ (14 вибухів).

Шалигинська: супротивник обстріляв з артилерії (2 вибухи).

Юнаківська: окупанти ударили КАБ (2 вибухи).

Путивльська: сили агресора здійснили удар FPV-дроном (1 вибух).

Глухівська: загарбник обстріляв з міномету (5 вибухів).

Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина13.09.24, 10:59 • 16720 переглядiв

Юлія Котвицька

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