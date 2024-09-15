43 обстріли та 103 вибухи: терористи атакували Сумщину
Київ • УНН
За добу окупанти здійснили 43 обстріли по Сумській області, зафіксовано 103 вибухи. Атаковано 14 громад, використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіабомби.
За день терористи здійснили 43 обстріли по Сумщині, відтак у області було зафіксовано 103 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Лебединська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська, Хотінська, Глухівська, Путивльська громади.
Ситуація в громадах
Миропільська: окупанти здійснили удар FPV-дроном(1 вибух).
Хотінська: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
Білопільська: загарбники здійснили удари КАБ (2 вибухи) та удари артилерією (4 вибухи).
Краснопільська: агресор вів артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (2 вибухи).
Есманьська: супротивник вдарив FPV-дронами (3 вибухи) та мінометом (7 вибухів).
Дружбівська: ворожі сили обстріляли з артилерії (4 вибухи) та ударили FPV-дронами (8 вибухів).
Великописарівська: росіяни здійснили удари FPV-дронами (3 вибухи) та атаку БпЛА (2 вибухи).
Середино-Будська: противник вдарив FPV-дроном(1 вибух).
Лебединська: терористи здійснили ракетний удар (1 вибух).
Новослобідська: ворог здійснив удари FPV-дроном (1 вибух) та КАБ (14 вибухів).
Шалигинська: супротивник обстріляв з артилерії (2 вибухи).
Юнаківська: окупанти ударили КАБ (2 вибухи).
Путивльська: сили агресора здійснили удар FPV-дроном (1 вибух).
Глухівська: загарбник обстріляв з міномету (5 вибухів).
Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина13.09.24, 10:59 • 16720 переглядiв