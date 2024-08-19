41 спасатель пострадал при тушении пожара на нефтебазе в ростовской области - росСМИ

Пожар на нефтебазе в городе пролетарск ростовской области, которая была атакована дронами-камикадзе в ночь на 18 августа, все никак не могут потушить. За это время пострадал 41 спасатель. Об этом пишуть российские СМИ, передает УНН.

Детали

Як отмечается, 25 человек постражавших из-за пожара, госпитализировали, из них семеро с ожогами рук и лиц — санавиацией.

На данный момент в реанимации находятся пятеро человек.

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Нефтебаза начала полыхать утром 18 августа — после прилёта дрона. Со слов местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло чёрным дымом — люди жалуются на то, что стало тяжело дышать.



Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

