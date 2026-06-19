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401 факт сексуального насилия в отношении гражданских зафиксирован с начала вторжения россии, есть 116 подозрений военным рф и 19 приговоров - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 712 просмотра

С начала полномасштабного вторжения рф зафиксирован 401 факт сексуального насилия в отношении гражданских украинцев. 116 военным рф сообщено о подозрении, украинские суды вынесли 19 приговоров в отношении 26 лиц.

401 факт сексуального насилия в отношении гражданских зафиксирован с начала вторжения россии, есть 116 подозрений военным рф и 19 приговоров - Генпрокурор

В Украине с начала полномасштабного вторжения рф зафиксирован 401 факт сексуального насилия в отношении гражданских украинцев, пострадали 250 женщин и 151 мужчина, среди них – 23 несовершеннолетние девушки и один юноша, 116 военнослужащим рф сообщено о подозрении, есть 19 приговоров в отношении 26 лиц, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Международный день борьбы с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, пишет УНН.

Детали

"Сексуальное насилие, связанное с конфликтом – одно из тягчайших военных преступлений россии. И оно не имеет срока давности

Для россии сексуальное насилие не "побочный результат" войны. Это инструмент террора. Способ сломать человека, унизить, посеять страх на оккупированных территориях и в застенках.

За это российская армия внесена ООН в "черный список" списка позора сторон, ответственных за сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта", - указал Кравченко.

С начала полномасштабного вторжения зафиксирован 401 факт сексуального насилия в отношении гражданских украинцев. Пострадали 250 женщин и 151 мужчина, среди них – 23 несовершеннолетние девушки и один юноша

- сообщил Генпрокурор.

И это, по его словам, лишь те случаи, о которых люди смогли рассказать.

"Факты сексуального насилия в отношении украинских военнослужащих устанавливаются отдельно", - указал он.

Больше всего пострадавших, по данным Генпрокурора, в Херсонской, Донецкой, Киевской, Харьковской и Запорожской областях.

Украинское правосудие работает уже сейчас, подчеркнул Кравченко.

116 военнослужащим рф сообщено о подозрении. В суд направлено 64 обвинительных акта в отношении 81 лица. Раскрыто 148 фактов СНСК. Украинские суды уже вынесли 19 приговоров в отношении 26 лиц. Все осужденные получили наказание в виде лишения свободы

- сообщил Кравченко.

"Да, большинство преступников скрываются в россии. Но это не означает безнаказанность", - отметил Генпрокурор.

Он подчеркнул: "За каждым приговором нами установлены факты, идентифицированы исполнители, собраны доказательства и правовая основа для дальнейшей ответственности россии, в частности в международных инстанциях".

"Для нас главный приоритет – пострадавшие.

Мы работаем по принципу потерпевшеориентированного подхода: без давления, без стигмы, с уважением к достоинству человека. Совместно с международными партнерами, общественными и благотворительными организациями обеспечиваем доступ к медицинской, психологической, социальной и правовой помощи.

Пострадавшие не должны оставаться один на один с пережитым", - подчеркнул Кравченко.

"Важно, чтобы каждое преступление было задокументировано, а пострадавший человек получил помощь и защиту. Мы делаем все, чтобы каждый виновный в этих преступлениях понес наказание. Работаем дальше", - указал Генпрокурор.

В суд передали дело бойца росгвардии, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней во время оккупации Николаевщины20.04.26, 17:31 • 3539 просмотров

Юлия Шрамко

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