40 убиты и 140 ранены во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле": возбуждено уголовное дело, росгвардия ищет террористов

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, ещё 140 травмированы, 77 из них госпитализированы. Росгвария разыскивает два автомобиля марки "рено", на которых вероятно уехали террористы совершившие поджег ТЦ. Об этом пишут росСМИ ссылаясь на заявления ЦОС ФСБ, передаёт УНН.

Число пострадавших в результате теракта в Подмосковье увеличилось до 140 человек. 77 из них госпитализированы. Также, по данным ФСБ, как минимум 40 человек погибли. – пишут рос СМИ.

Детали

Концерный зал продлжает гореть. Огнём охвачено 12900 квадратных метров, локализовать пожар пока не удаётся. Из здания Крокус Сити Холла слышны звуки взрывов. Вероятно, разрываются газовые баллоны внутри. Также слышно и видно обрушение конструкций. К тушению пожара привлекли вертолёты.

Территория вокруг оцеплена, работают все оперслужбы. В частности на месте пожара больше 50 бригад скорой помощи.

ГСУ СК россии возбудил уголовное дело о теракте.

В тоже время россиское министерство науки и высшего образования выдало рекомендацию отменить все занятия в вузах на ближайшее время. Все массовые мероприятия в москве и подмосковье также отменены. Аналогичные меры ввели и во многих других регионах страны.

В столичном транспорте и в аэропортах усилили досмотры.

Что известно про террористов

Росгвардия продолжает поиск террористов. Правоохранителям дана ориентировка на белое "Рено" с номерами Тверской области. Отмечается, что номера могут быть "липовыми".

При остановке данной машины сотрудникам приказано соблюдать меры безопасности.

Позже спецслужбы дали ориентировку на ещё один автомобиль – серый "Рено Флюенс".

Дополнительно

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" перед концертом группы "Пикник" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщали о большом количестве погибших. Потом террористы подожгли концертный зал. Огонь быстро распространился по зданию. Начался обвал опорных конструкций.

Украинская разведка считает теракт в торговом центре в подмосковье спланированной провокацией российских спецслужб по приказу путина, чтобы оправдать дальнейшую эскалацию войны против Украины и мобилизацию в россии.

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Легион "Свобода России" предусмотрительно сделал заявление, что в трагедии, произошедшей сегодня в подмосковье, считают виновным террористический режим российского диктатора путина.