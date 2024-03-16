40 пострадавших до сих пор в больницах из-за ракетной атаки рф на Одессу, 9 из них - в тяжелом состоянии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  102075 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  121566 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  123329 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  127054 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  111773 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126621 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120079 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128802 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141455 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128428 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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15 марта в результате российской ракетной атаки на Одессу погибло 20 человек, 75 получили ранения, а 40 все еще находятся в больнице, причем 9 из них в тяжелом состоянии.

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40 пострадавших до сих пор в больницах из-за ракетной атаки рф на Одессу, 9 из них - в тяжелом состоянии

В Одессе и области сегодня траур по 20 жертвам ракетной атаки рф

20 человек погибли в результате российского ракетного обстрела Одессы вчера, в городе и области объявили траур.

Общество •   •  16004 просмотра
В Одессе и области сегодня траур по 20 жертвам ракетной атаки рф

Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА

Президент Зеленский назначил бывшего луганского чиновника Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

политика •   •  19140 просмотра
Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА

Оккупанты за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин

Российские оккупанты ранили одного жителя Красногоровки Донецкой области 15 марта, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации.

Война •   •  20290 просмотра
Оккупанты за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин

На Херсонщине два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов

Два человека получили ранения в Херсонской области в результате обстрела российскими военными жилых кварталов и населенных пунктов.

Война •   •  20481 просмотра
На Херсонщине два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов

Хакеры взломали сайт российского Красного Креста

Украинские хакеры взломали сайт российского Красного Креста и в качестве шутки разместили фейковое объявление об "экстренной эвакуации" для жителей Белгорода с "прейскурантом" для разных категорий граждан.

Война •   •  22880 просмотра
Хакеры взломали сайт российского Красного Креста

На Николаевщине враг обстрелял две общины

Россияне обстреляли артиллерийскими снарядами два населенных пункта в Николаевской области, повредив жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  22237 просмотра
На Николаевщине враг обстрелял две общины

На Запорожье погибла 76-летняя женщина в результате вражеской атаки

В селе Долинка Запорожской области в результате нападения российской армии погибла 76-летняя женщина.

Война •   •  23082 просмотра
На Запорожье погибла 76-летняя женщина в результате вражеской атаки

Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 429 580 человек личного состава и 6779 танков.

Война •   •  31827 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.

Война •   •  30258 просмотра
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб