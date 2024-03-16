40 пострадавших до сих пор в больницах из-за ракетной атаки рф на Одессу, 9 из них - в тяжелом состоянии

В Одессе 40 пострадавших в результате ракетной атаки российских войск 15 марта до сих пор находятся в больницах, 9 из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

По состоянию на 9 утра в медучреждениях продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Из них 9 раненых в тяжелом состоянии - сообщил Кипер в Telegram.

Напомним

Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

В результате ракетной атаки рф на Одессу погибло 20 человек, ранения получили 75 человек.