4 мая: сегодня отмечают Международный день пожарных и борьбы с буллингом

Праздники

Сегодня, 4 мая, ежегодно отмечается Международный день борьбы с травлей (буллингом). Люди со всего мира надевают розовые рубашки или футболки для того, чтобы продемонстрировать поддержку Дня борьбы с травлей.

Буллинг (травля) — реальная проблема, с которой подростки и молодежь сталкиваются в школах, колледжах, на улицах или в социальных сетях.

Проблема буллинга часто недооценивается обществом. Между тем каждый пятый подросток регулярно сталкивается с издевательствами и запугиванием в реальной жизни или в интернете, каждый четвертый — выступает в качестве агрессора. Буллинг является международной проблемой. По данным ВОЗ ежегодно несколько миллионов детей, начиная с восьми лет, становятся жертвами травли. 10 — 15% детей 8-10 лет ежедневно подвергаются различным формам вербальной агрессии со стороны одноклассников (высмеивание, клички, образы и другие), более половины — эпизодически становятся жертвами физического насилия. До 30% младших школьников имеют проблемы в общении со сверстниками и склонны к проявлению агрессии при решении простейших конфликтов, а 15% по разным причинам становятся изгоями в классе, исключенными из межличностного взаимодействия. В последнее время наблюдается тенденция к росту распространения случаев травли.

Профилактика буллинга требует включенности педагогов, психологов, родителей и, конечно, самих детей. День борьбы с травлей был вдохновлен другой кампанией, запущенной в Канаде Дэвидом Шепердом и Трэвис Прайсом в 2007 году. Эта кампания известна как Международный день розового, потому что Дэвид и Трэвис принесли в школу несколько десятков розовых футболок и попросили одноклассников надеть их, после того как другой ученик, Чарльз Макнилл, стал жертвой травли из-за того, что пришел в школу в розовой рубашке.

Так как символом Дня борьбы с травлей стала розовая рубашка, его еще называют Днем розовой рубашки. По случаю Дня борьбы с травлей проводятся различные мероприятия, цель которых — повысить осведомленность общественности об этой проблеме и найти пути ее решения.

В частности, 4 мая ежегодно отмечают Всемирный день щедрости. Щедрость — это одно из лучших качеств, присущих человеку. Настоящая щедрость рождается в душе. Примером щедрых людей являются волонтеры и все неравнодушные люди, которые помогают. Ведь бескорыстно делают добро ближним.

Щедрость не является только материальной, но может и быть душевной. Душевная щедрость дает начало таким положительным качествам человеческого характера как: альтруизм (бескорыстие), доброжелательность, способность сочувствовать. Не обязательно помогать деньгами: а делиться способностями, знаниями или временем, стать волонтером.

Мир можно изменить, если заменить злость на доброту, а жадность на щедрость.

Празднование Международного дня пожарного ежегодно проходит в первой декаде мая. Работники пожарных служб — это люди, которые бесспорно заслуживают признания. Каждый день они реагируют на тысячи инцидентов, а результаты их усилий — спасение бесчисленного количества человеческих жизней и сохранения материальных ценностей.

2 декабря 1998 года произошло одно из трагических событий, которое потрясло жителей австралийского городка Линтон, а также и весь мир. Пожарные в Линтон — густонаселенном районе в Виктории — сражались с большим огнем, который быстро распространялся от сухого кустарника. Пожарные не знали о трагедии, которая ждала их впереди: Гарри Вредевелдт, Крис Эванс, Стюарт Дэвидсон, Джейсон Томас и Мэтью Армстронг отправились навстречу пожара. Когда эти пятеро попали в горячую зону, ветер внезапно изменил направление и их машина в считанные секунды оказалась в пламени. Все пятеро членов экипажа погибли.

После этого, 4 мая 1999 года, впервые был организован Международный день пожежниив (IFFD). Он был основан после того, как 4 января 1999 по электронной почте по всему миру было разослано послание в связи с гибелью этих пятерых пожарных в Австралии. Дата — 4 мая — прежнему была традиционным днем пожарных во многих европейских странах. К тому же это день святого Флориана Лорхского, в католической традиции — покровителя пожарных.

В эту дату предлагается вспоминать тех пожарных, которые погибли, выполняя свою работу во время несения службы в местных региональных общинах.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня 4 мая верующие чтят память мучеников Исаакия, Аполлосу и Кодрата. В народном календаре эта дата получила такие названия: Прокл, Проклов день, Януарий, Денис, Кондрат.

Именины

4 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Сократ, Дионисий, Кондрат, Иван, Алексей, Исаакий, Николай, Максимиан, Филипп и Феодор.