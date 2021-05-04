4 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день пожежників та боротьби з булінгом

Свята

Сьогодні, 4 травня, щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з цькуванням (булінгом). Люди зі всього світу надягають рожеві сорочки або футболки для того, щоб продемонструвати підтримку Дня боротьби з цькуванням.

Булінг (цькування) — реальна проблема, з якою підлітки і молодь стикаються в школах, коледжах, на вулицях або в соціальних мережах.

Проблема булінгу часто недооцінюється суспільством. Тим часом кожен п’ятий підліток регулярно стикається зі знущаннями і залякуванням в реальному житті або в інтернеті, кожен четвертий — виступає в якості агресора. Булінг є міжнародною проблемою. За даними ВООЗ щороку кілька мільйонів дітей, починаючи з восьми років, стають жертвами цькування. 10 — 15% дітей 8-10 років щодня піддаються різним формам вербальної агресії з боку однокласників (висміювання, клички, образи та інші), більше половини — епізодично стають жертвами фізичного насильства. До 30% молодших школярів мають труднощі в спілкуванні з однолітками і схильні до прояву агресії при вирішенні найпростіших конфліктів, а 15% з різних причин стають вигнанцями в класі, виключеними з міжособистісної взаємодії. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання поширення випадків цькування.

Профілактика буллінг вимагає включеності педагогів, психологів, батьків і, звичайно, самих дітей. День боротьби з цькуванням був натхненний іншою кампанією, запущеної в Канаді Девідом Шепердом і Тревіс Прайсом в 2007 році. Ця кампанія відома як Міжнародний день рожевого, тому що Девід і Тревіс принесли в школу кілька десятків рожевих футболок і попросили однокласників надіти їх, після того як інший учень, Чарльз Макнилл, став жертвою цькування через те, що прийшов в школу в рожевій сорочці.

Так як символом Дня боротьби з цькуванням стала рожева сорочка, його ще називають Днем рожевої сорочки. З нагоди Дня боротьби з цькуванням проводяться різні заходи, завдання яких — підвищити обізнаність громадськості про цю проблему і знайти шляхи її вирішення.

Зокрема, 4 травня щорічно відзначають Всесвітній день щедрості. Щедрість — це одна з кращих якостей, властивих людині. Справжня щедрість народжується в душі. Прикладом щедрих людей є волонтери та усі небайдужі люди, які допомагають. Адже безкорисливо роблять добро ближнім.

Щедрість не є лише матеріальною, але може й бути душевною. Душевна щедрість дає початок таким позитивним якостям людської вдачі як: альтруїзм (безкорисливість), доброзичливість, здатність співчувати. Не обов’язково допомагати грошима: а ділитися здібностями, знаннями або часом, стати волонтером.

Світ можна змінити, якщо замінити злість на доброту, а жадібність на щедрість.

Святкування Міжнародного дня пожежника щорічно відбувається в першій декаді травня. Працівники пожежних служб — це люди, які безперечно заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів, а результати їхніх зусиль — порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей.

2 грудня 1998 року сталася одна з трагічних подій, яка потрясла жителів австралійського містечка Лінтон, а також і весь світ. Пожежні в Лінтоні — густонаселеному районі в Вікторії — билися з великим вогнем, що швидко поширювався від сухого чагарнику. Пожежники не знали про трагедію, яка чекала на них попереду: Гаррі Вредевелдт, Кріс Еванс, Стюарт Девідсон, Джейсон Томас і Метью Армстронг вирушили назустріч пожежі. Коли ці п’ятеро потрапили в гарячу зону, вітер раптово змінив напрямок і їхня машина за лічені секунди опинилася у полум’ї. Всі п’ятеро членів екіпажу загинули.

Після цього, 4 травня 1999 року, вперше було організовано Міжнародний день пожежниів (IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року по електронній пошті по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії. Дата — 4 травня — і раніше була традиційним днем пожежних в багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, в католицькій традиції — покровителя пожежників.

В цю дату пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою роботу під час несення служби в місцевих регіональних громадах.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам’ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Прокл, Проклов день, Януарій, Денис, Кіндрат.

Іменини

4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор.