4 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день пожежників та боротьби з булінгом

ukru
Ексклюзив
10:51 • 37818 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 64636 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 123449 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 165220 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 243183 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182693 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176204 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188355 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155129 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160268 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 105111 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 103788 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 117605 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 86336 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 107250 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 243185 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 195340 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 290604 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 285848 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 412504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 88006 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 93932 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 89544 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109889 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119181 перегляди
Актуальне
4 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день пожежників та боротьби з булінгом

4 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день пожежників та боротьби з булінгом

Київ • УНН

 • 62968 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У цей день, 4 травня, відзначають Міжнародний день пожежників, Всесвітній день щедрості, День боротьби з цькуванням (булінгом), а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Сьогодні, 4 травня, щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з цькуванням (булінгом). Люди зі всього світу надягають рожеві сорочки або футболки для того, щоб продемонструвати підтримку Дня боротьби з цькуванням.

Булінг (цькування) — реальна проблема, з якою підлітки і молодь стикаються в школах, коледжах, на вулицях або в соціальних мережах.

Проблема булінгу часто недооцінюється суспільством. Тим часом кожен п’ятий підліток регулярно стикається зі знущаннями і залякуванням в реальному житті або в інтернеті, кожен четвертий — виступає в якості агресора. Булінг є міжнародною проблемою. За даними ВООЗ щороку кілька мільйонів дітей, починаючи з восьми років, стають жертвами цькування. 10 — 15% дітей 8-10 років щодня піддаються різним формам вербальної агресії з боку однокласників (висміювання, клички, образи та інші), більше половини — епізодично стають жертвами фізичного насильства. До 30% молодших школярів мають труднощі в спілкуванні з однолітками і схильні до прояву агресії при вирішенні найпростіших конфліктів, а 15% з різних причин стають вигнанцями в класі, виключеними з міжособистісної взаємодії. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання поширення випадків цькування.

Профілактика буллінг вимагає включеності педагогів, психологів, батьків і, звичайно, самих дітей. День боротьби з цькуванням був натхненний іншою кампанією, запущеної в Канаді Девідом Шепердом і Тревіс Прайсом в 2007 році. Ця кампанія відома як Міжнародний день рожевого, тому що Девід і Тревіс принесли в школу кілька десятків рожевих футболок і попросили однокласників надіти їх, після того як інший учень, Чарльз Макнилл, став жертвою цькування через те, що прийшов в школу в рожевій сорочці.

Так як символом Дня боротьби з цькуванням стала рожева сорочка, його ще називають Днем рожевої сорочки. З нагоди Дня боротьби з цькуванням проводяться різні заходи, завдання яких — підвищити обізнаність громадськості про цю проблему і знайти шляхи її вирішення.

Зокрема, 4 травня щорічно відзначають Всесвітній день щедрості. Щедрість — це одна з кращих якостей, властивих людині. Справжня щедрість народжується в душі. Прикладом щедрих людей є волонтери та усі небайдужі люди, які допомагають. Адже безкорисливо роблять добро ближнім.

Щедрість не є лише матеріальною, але може й бути душевною. Душевна щедрість дає початок таким позитивним якостям людської вдачі як: альтруїзм (безкорисливість), доброзичливість, здатність співчувати. Не обов’язково допомагати грошима: а ділитися здібностями, знаннями або часом, стати волонтером.

Світ можна змінити, якщо замінити злість на доброту, а жадібність на щедрість.

Святкування Міжнародного дня пожежника щорічно відбувається в першій декаді травня. Працівники пожежних служб — це люди, які безперечно заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів, а результати їхніх зусиль — порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей.

2 грудня 1998 року сталася одна з трагічних подій, яка потрясла жителів австралійського містечка Лінтон, а також і весь світ. Пожежні в Лінтоні — густонаселеному районі в Вікторії — билися з великим вогнем, що швидко поширювався від сухого чагарнику. Пожежники не знали про трагедію, яка чекала на них попереду: Гаррі Вредевелдт, Кріс Еванс, Стюарт Девідсон, Джейсон Томас і Метью Армстронг вирушили назустріч пожежі. Коли ці п’ятеро потрапили в гарячу зону, вітер раптово змінив напрямок і їхня машина за лічені секунди опинилася у полум’ї. Всі п’ятеро членів екіпажу загинули.

Після цього, 4 травня 1999 року, вперше було організовано Міжнародний день пожежниів (IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року по електронній пошті по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох пожежників в Австралії. Дата — 4 травня — і раніше була традиційним днем пожежних в багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана Лорхского, в католицькій традиції — покровителя пожежників.

В цю дату пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою роботу під час несення служби в місцевих регіональних громадах.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам’ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Прокл, Проклов день, Януарій, Денис, Кіндрат.

Іменини

4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами