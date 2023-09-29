4 тысячи семей из Николаева и области получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Команда Фонда Вадима Столара доставила продуктовую помощь в Николаев и область. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает УНН.
Отмечается, что помощь получили люди, которые потеряли родных на войне, семьи, которые остались без дома из-за боевых действий, внутренне перемещенные лица и дружественные общественные организации.
“Фонд Вадима Столара с самого начала широкомасштабного вторжения россии постоянно и системно занимается пострадавшими от войны украинцами. Одним из важных направлений нашей работы являются гуманитарные миссии в различные регионы Украины. Волонтеры Фонда уже посетили Харьков, Херсон, Запорожье, прифронтовую Донетчину, а также ряд населенных пунктов на западе страны, где посетили несколько мест проживания вынужденных переселенцев”, – отметили волонтеры.
В свою очередь основатель, Вадим Столар, анонсировал продолжение соответствующих гуманитарных миссий в различных регионах страны.
“Спасибо волонтерам, которые доставили помощь в Николаев и распределили ее среди тех, кому она была больше всего нужна. И уверяю, что мы продолжим поддерживать как население прифронтовых регионов, так и вынужденных переселенцев по всей Украине”, – отметил Вадим Столар.