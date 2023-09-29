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4 тисячі родин з Миколаєва і області отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара

Київ • УНН

 • 166227 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Команда Фонду Вадима Столара доставила продуктову допомогу до Миколаєва та області. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації, передає УНН.

Зазначається, що допомогу отримали люди, які втратили рідних на війні, родини, які залишились без домівок через бойові дії, внутрішньо переміщені особи та дружні громадські організації.

“Фонд Вадима Столара від самого початку широкомасштабного вторгнення росії постійно та системно опікується постраждалими від війни українцями. Одним із важливих напрямів нашої роботи є гуманітарні місії у різні регіони України. Волонтери Фонду вже відвідали Харків, Херсон, Запоріжжя, прифронтову Донеччину, а також низку населених пунктів на заході країни, де відвідали кілька місць проживання вимушених переселенців”, – зазначили волонтери.

Своєю чергою засновник, Вадим Столар, анонсував продовження відповідних гуманітарних місій в різних регіонах країни.

“Дякую волонтерам, які доставили допомогу до Миколаєва та розподілили її серед тих, кому вона була найбільше потрібна. І запевняю, що ми продовжимо підтримувати як населення прифронтових регіонів, так і вимушених переселенців по всій Україні”, – наголосив Вадим Столар.

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