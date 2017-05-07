35 человек погибли в Танзании в результате падения школьного автобуса в ущелье

“6 мая тридцать два школьники, двое учителей и водитель маршрутки погибли в Танзании, когда их автомобиль упал в придорожный ров в северной части туристического региона Аруша”, — сказал высокопоставленный представитель полиции.

Несчастный случай произошел, когда автобус спускался по крутому склону в дождливую погоду. По информации очевидцев, автобус сбил несколько деревьев и упал с обрыва. Полиция ведет расследование этого инцидента, чтобы определить его причину. Сейчас в полиции две версии: механическая неисправность и ошибка со стороны водителя.

Президент Танзании Джон Магуфулли назвал это событие “национальной трагедией” и выразил соболезнования семьям погибших.