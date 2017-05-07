35 людей загинули у Танзанії внаслідок падіння шкільного автобуса в ущелину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На півночі Танзанії шкільний автобус впав в ущелину: загинули 35 людей. Інцидент стався поблизу міста Аруша, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“6 травня тридцять два школярі, двоє вчителів і водій маршрутки загинули в Танзанії, коли їх автомобіль впав у придорожній рів в північній частині туристичного регіону Аруша”, — сказав високопоставлений представник поліції.
Нещасний випадок стався, коли автобус спускався по крутому схилу в дощову погоду. За інформацією очевидців, автобус збив кілька дерев і впав з обриву. Поліція веде розслідування цього інциденту, визначити його причину. Наразі у поліції дві версії: механічна несправность і помилки з боку водія.
Президент Танзанії Джон Магуфуллі назвав цю подію “національною трагедією” і висловив співчуття родинам загиблих.