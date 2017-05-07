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35 людей загинули у Танзанії внаслідок падіння шкільного автобуса в ущелину

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На півночі Танзанії шкільний автобус впав в ущелину: загинули 35 людей. Інцидент стався поблизу міста Аруша, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

35 людей загинули у Танзанії внаслідок падіння шкільного автобуса в ущелину

“6 травня тридцять два школярі, двоє вчителів і водій маршрутки загинули в Танзанії, коли їх автомобіль впав у придорожній рів в північній частині туристичного регіону Аруша”, — сказав високопоставлений представник поліції.

Нещасний випадок стався, коли автобус спускався по крутому схилу в дощову погоду. За інформацією очевидців, автобус збив кілька дерев і впав з обриву. Поліція веде розслідування цього інциденту, визначити його причину. Наразі у поліції дві версії: механічна несправность і помилки з боку водія.

Президент Танзанії Джон Магуфуллі назвав цю подію “національною трагедією” і висловив співчуття родинам загиблих.

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