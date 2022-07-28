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14 марта, 19:57 • 102563 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117512 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107644 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138537 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138306 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113133 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106743 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92981 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111444 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136863 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

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33-градусная жара и почти без дождей: прогноз погоды на завтра

33-градусная жара и почти без дождей: прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. По Украине завтра ожидается преимущественно сухая погода, местами температура воздуха поднимется до 33 градусов выше нуля, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"29 июля без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.

Детали

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Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

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