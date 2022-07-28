33-градусная жара и почти без дождей: прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По Украине завтра ожидается преимущественно сухая погода, местами температура воздуха поднимется до 33 градусов выше нуля, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"29 июля без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей 15-20°, днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье 28-33°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.