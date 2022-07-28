33-градусна спека та майже без дощів: прогноз погоди на завтра

Цитата

"29 липня без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями короткочасний дощ, гроза", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 28-33°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.