33-градусна спека та майже без дощів: прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. По Україні завтра очікується переважно суха погода, місцями температура повітря підніметься до 33 градусів вище нуля, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"29 липня без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями короткочасний дощ, гроза", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 28-33°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.