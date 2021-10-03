3 октября: День учителя в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сегодня в Украине отмечают День учителя и День территориальной обороны Украины. Об этом пишет УНН.
День учителя
День работников образования или День учителя — профессиональный праздник работников образования Украины, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. Праздник впервые начали отмечать в Советском Союзе. В 1994 году ООН и ЮНЕСКО создали еще один профессиональный праздник педагогов — Международный день учителя.
Одним из видов чествования учителей является так называемый “День самоуправления”, когда старшеклассники самостоятельно берутся проводить уроки, давая тем самым возможность учителям отдохнуть. Во многих школах этот день является сокращенным, а после него часто проводятся концерты.
День территориальной обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 417/2020 “О Дне территориальной обороны Украины”, згядно которому этот день теперь отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.
“Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины” , - говорится в указе.
Религиозный праздник
Церковь 3 октября чтит память святого Евстафия Римского — мученика, который ранее был военачальником при императоре Титу и императоре Троян. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и жена.
Судьба испытывала Евстафия — его скот вымерла, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.
Именины сегодня, 3 октября, отмечают Михаил, Теодор, Евстратий, Олег, Мислислав, Герардо, Тереза.