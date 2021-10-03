3 жовтня: День вчителя в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні відзначають День вчителя та День територіальної оборони України. Про це пише УНН.
День вчителя
День працівників освіти або День учителя — професійне свято працівників освіти України, яке відзначається щорічно в першу неділю жовтня. Свято вперше почали відзначати в Радянському Союзі. У 1994 році ООН і ЮНЕСКО заснували ще одне професійне свято педагогів – Міжнародний день вчителя.
Одним з видів вшанування вчителів є так званий «День самоврядування», коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити. У багатьох школах цей день є скороченим, а після нього часто проводяться концерти.
День територіальної оборони України
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 417/2020 «Про День територіальної оборони України», згядно з яким цей день тепер відзначають щорічно у першу неділю жовтня.
“Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб’єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави запровадив День територіальної оборони України”, - йдеться в указі
Релігійне свято
Церква 3 жовтня вшановує пам’ять святого Євстафія Римського – мученика, який раніше був воєначальником при імператорі Тітові і імператорі Трояні. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сини Євстафія і дружина.
Доля випробовувала Євстафія – його худоба вимерла, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий.
Іменини сьогодні, 3 жовтня, відзначають Михайло, Теодор, Євстратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза.