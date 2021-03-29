29 марта: какой праздник сегодня

Праздники

В этот день отмечается ежегодный международный праздник — Всемирный день фортепиано. Он был основан единомышленниками во главе с немецким композитором Нильсом Фрамом. Начиная с 2015 года этот праздник отмечают во всех уголках мира в 88-й день года (в 2021 это 29 марта) — из-за количества клавиш на инструменте, в честь которого создан этот день.

Этот день имеет целью отмечать вклад исполнителей, композиторов, проектировщиков и слушателей. В этот день пианисты представляют свои новые произведения, а сам Нильс Фрам опубликовал целый альбом неизданных работ. Послушайте сегодня любимые произведения и проведите вечер в компании хорошей музыки.

В частности, в понедельник отмечают другой праздник — День самопознания. Самопознание — это изучение личностью собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в детстве и продолжается всю жизнь. Знание о себе формируется постепенно по мере познания внешнего мира и самого себя.

Многие религии, философские и психолого-педагогические школы в значительной степени построены на ценностях, важности и значимости самопознания и саморазвития.

Религиозные праздники

По религиозному календарю сегодня, 29 марта, верующие чтят память святого великомученика Саввы Ермопольского. Он пожертвовал своей жизнью, отстаивая религию в III в. н.э. на территории Египта.

В этот день можно молиться святому Савве и попросить у него помощи в бытовых и мирских делах, а также в работе и карьере.

Именины

В понедельник, 29 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Антоний, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Савва, Трофим, Юлиан.