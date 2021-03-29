29 березня: яке свято сьогодні

Свята

В цей день відзначається щорічне міжнародне свято — Всесвітній день фортепіано. Воно було засноване однодумцями на чолі з німецьким композитором Нільсом Фрамом. Починаючи з 2015 року це свято відзначають у всіх куточках світу у 88-й день року (2021 року це 29 березня) — через кількість клавіш на інструменті, на честь якого створений цей день.

Цей день має на меті відзначати внесок виконавців, композиторів, проектувальників і слухачів. У цей день піаністи представляють свої нові твори, а сам Нільс Фрам опублікував цілий альбом невиданих робіт. Послухайте сьогодні улюблені твори і проведіть вечір в компанії гарної музики.

Зокрема, у понеділок відзначають інше свято — День самопізнання. Самопізнання — це вивчення особистістю власних психічних і фізичних особливостей, осмислення самого себе. Воно починається в дитинстві і триває все життя. Знання про себе формується поступово в міру пізнання зовнішнього світу і самого себе.

Багато релігій, філософських та психолого-педагогічних школ в значній мірі побудовані на цінностях, важливостях і значимості самопізнання і саморозвитку.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 29 березня, віряни вшановують пам’ять святого великомученика Сави Єрмопольского. Він пожертвував своїм життя, відстоюючи релігію у III ст. н.е. на території Єгипту.

В цей день можна молитися святому Саві і попросити у нього допомоги в побутових і мирських справах, а також в роботі і кар’єрі.

Іменини

У понеділок, 29 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Антоній, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Савва, Трохим, Юліан.