27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок

Сегодня, 27 декабря, очередная годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, пишет УНН.

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины - функциональное подразделение Центрального управления Службы безопасности Украины, который противодействует разведывательной, террористической и иной деятельности специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц в ущерб государственной безопасности Украины. Подразделение было создано 27 декабря 1991 года.

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины играет важную роль в отражении российской агрессии, ведь его сотрудники практически каждый день разоблачают вражеских агентов, предателей и коллаборационистов, наводчиков российских ракет и тому подобное.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.

Для поддержания новогодне-рождественского настроения сегодня можно отметить День вырезания снежинок - занятие, имеющее корни в японском искусстве оригами и киригами, которое практикуется с 17-го века. Оно заключается в складывании бумаги в несколько раз (оригами), а затем ее разрезании (киригами) для создания сложных снежинок, каждая из которых является уникальной.

Важность создания бумажных снежинок заключается в развитии и проявлении творчества, мелкой моторики и созданию хорошего настроения.

Еще 27 декабря - это День "Посетите зоопарк". Это событие возникло в США и получило популярность во многих странах мира.

Этот день - еще одна возможность прикоснуться к животному миру и узнать о сохранении дикой природы миру и узнать о сохранении дикой природы.

В настоящее время зоопарки во всем мире превратились из простого развлекательного пространства в современные природоохранные учреждения, которые играют решающую роль в защите видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также в просвещении общественности о мире природы.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Стефана - первого христианского мученика.

Стефан жил во времена Иисуса Христа. За христианскую проповедь в храме Иерусалима Стефана привели на суд. Разъяренные люди вывели его за город и забили камнями до смерти.

Той же ночью христиане похоронили мученика.

Именины 27 декабря празднуют Степан, Федор, Иосиф, Давид.