25 тысяч испанцев вышли на улицы столицы из-за роста цен

Детали

Протестующие размахивали красными профсоюзными флагами и били в барабаны, направляясь к площади Пласа-Майор под большим транспарантом с надписью: «Зарплата или конфликт».

По оценкам полиции, в демонстрации, организованной двумя основными профсоюзами Испании, CCOO и UGT, приняли участие около 25 000 человек.

Протест проходит, когда левое правительство Испании ведет переговоры с профсоюзами и бизнес-группами о новом повышении минимальной заработной платы, которая ныне установлена ​​на уровне 1000 евро в месяц.

Партия Podemos, младший партнер в коалиционном правительстве премьер-министра-социалиста Педро Санчеса, призывает к 10-процентному увеличению минимальной заработной платы.

Правительство пообещало поднять минимальную заработную плату до 60 процентов от средней заработной платы в Испании до конца срока его полномочий в декабре 2023 года, чтобы привести ее в соответствие с уровнем европейских соседей.

Контекст

Как и другие страны, Испания борется с резко возросшей инфляцией в результате последствий войны и восстановления экономики после карантина, связанного с пандемией.

Инфляция в Испании достигла пика этим летом в 10,8% в июле, наивысшего уровня за 38 лет, а затем умеренно замедлилась до 7,3% в октябре, что все еще гораздо выше нормального уровня.