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25 тисяч іспанців вийшли на вулиці столиці через зростання цін

25 тисяч іспанців вийшли на вулиці столиці через зростання цін

Київ • УНН

 • 254990 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Іспанії в четвер, вимагаючи підвищення заробітної плати, щоб впоратися зі зростаючою інфляцією та витратами на енергію, передає УНН, посилаючись на AFP.

Деталі

Протестувальники розмахували червоними профспілковими прапорами і били в барабани, прямуючи до площі Пласа-Майор під великим транспарантом із написом: «Зарплата чи конфлікт».

За оцінками поліції, у демонстрації, організованій двома основними профспілками Іспанії, CCOO та UGT, взяли участь близько 25 000 осіб.

Протест відбувається, коли лівий уряд Іспанії веде переговори з профспілками та бізнес-групами про нове підвищення мінімальної заробітної плати, яка нині встановлена ​​на рівні 1000 євро на місяць.

Партія Podemos, молодший партнер у коаліційному уряді прем'єр-міністра-соціаліста Педро Санчеса, закликає до 10-відсоткового збільшення мінімальної заробітної плати.

Уряд пообіцяв підняти мінімальну заробітну плату до 60 відсотків від середньої заробітної плати в Іспанії до кінця терміну його повноважень у грудні 2023 року, щоб привести її у відповідність до рівня європейських сусідів.

Контекст

Як і інші країни, Іспанія бореться з інфляцією, що різко зросла, внаслідок наслідків війни та відновлення економіки після карантину, пов'язаного з пандемією.

Інфляція в Іспанії досягла піку цього літа в 10,8% у липні, найвищого рівня за 38 років, а потім помірно сповільнилася до 7,3% у жовтні, що все ще набагато вище за нормальний рівень.

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