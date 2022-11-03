25 тисяч іспанців вийшли на вулиці столиці через зростання цін

Деталі

Протестувальники розмахували червоними профспілковими прапорами і били в барабани, прямуючи до площі Пласа-Майор під великим транспарантом із написом: «Зарплата чи конфлікт».

За оцінками поліції, у демонстрації, організованій двома основними профспілками Іспанії, CCOO та UGT, взяли участь близько 25 000 осіб.

Протест відбувається, коли лівий уряд Іспанії веде переговори з профспілками та бізнес-групами про нове підвищення мінімальної заробітної плати, яка нині встановлена ​​на рівні 1000 євро на місяць.

Партія Podemos, молодший партнер у коаліційному уряді прем'єр-міністра-соціаліста Педро Санчеса, закликає до 10-відсоткового збільшення мінімальної заробітної плати.

Уряд пообіцяв підняти мінімальну заробітну плату до 60 відсотків від середньої заробітної плати в Іспанії до кінця терміну його повноважень у грудні 2023 року, щоб привести її у відповідність до рівня європейських сусідів.

Контекст

Як і інші країни, Іспанія бореться з інфляцією, що різко зросла, внаслідок наслідків війни та відновлення економіки після карантину, пов'язаного з пандемією.

Інфляція в Іспанії досягла піку цього літа в 10,8% у липні, найвищого рівня за 38 років, а потім помірно сповільнилася до 7,3% у жовтні, що все ще набагато вище за нормальний рівень.