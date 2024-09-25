25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

Сегодня, 25 сентября, все желающие могут присоединиться к событию, посвященному литературно-художественному жанру, который до сих пор не потерял свои актуальности, и во многом повлиял на развитие мультипликации и кинематографа - Дню комиксов, пишет УНН.

Ошибочно считается, что первые комиксы появились в США. На самом деле, родина комиксов - Европа. В 1825 году было основано The Glasgow Looking Glass - издание, специализирующееся на данном жанре.

Позже, в 1895 году, Ричард Фелтон создал комиксы с постоянными персонажами.

А вот в США первый комикс напечатали в 1892 году. И именно в этой стране этот жанр стал культовым, а фанаты комиксов создали свою своеобразную субкультуру.

25 сентября отмечается Всемирный День фармацевта. Полия была официально введена в 2009 году в Стамбуле во время учредительной конференции Международной фармацевтической организации.

Еще сегодня можно отметить Всемирный день мечты. Событие возникло по инициативе американской писательницы, общественного деятеля, эксперта по корпоративной культуре Озиомы Эгвуонгву.

По подсчетам некоторых исследователей, около 50% мыслей взрослого человека составляют именно мечты.

Интересно, что и ныне есть много специалистов по психологии, которая считают, что мечтать вредно, а сами мечты называют проявлением человеческой лени.

По церковному календарю 25 сентября - День памяти преподобной Ефросинии Александрийской.

Ефросиния выросла в христианской семье. Когда девушке исполнилось 18 лет, отец решил выдать ее замуж, и отправил в монастырь за благословением.

Но Ефросиния решила посвятить свою жизнь служению Господу. Она приняла монашеский постриг, и чтобы, отец ее не нашел, ушла в мужской монастырь. Там она назвалась Измарагдом, и с этим именем прожила почти 40 лет.

По преданию, безутешный отец неоднократно общался с «монахом Измарагдом», но не узнал в своей дочери.

Лишь перед смертью «монах» признался, что он Ефросиния.

Именины 25 сентября празднуют Ефросинья, Семен, Федор, Юлиан