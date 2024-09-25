25 вересня: День коміксів, Всесвітній день фармацевта

Сьогодні, 25 вересня, усі бажаючі можуть долучитися до події, що присвячена літературно-художньому жанру, який до цього часу не втратив свої актуальності, і багато в чому вплинув на розвиток мультиплікації та кінематографу – Дню коміксів, пише УНН.

Помилково вважається, що перші комікси з’явилися у США. Насправді, батьківщина коміксів - Європа. У 1825 році було засновано The Glasgow Looking Glass – видання, що спеціалізувалось на даному жанрі.

Пізніше, у 1895 році, Річард Фелтон створив комікси з постійними персонажами.

А от у США перший комікс надрукували в 1892 році. І саме у цій країні цей жанр став культовим, а фанати коміксів створили свою своєрідну субкультуру.

25 вересня відзначається Всесвітній День фармацевта. Полія була офіційно запроваджена у 2009 році в Стамбулі під час установчої конференції Міжнародної фармацевтичної організації.

Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день мрій. Подія виникла за ініціативи американської письменниці, громадської діячки, експерта з корпоративної культури Озіоми Егвуонгву.

За підрахунками деяких дослідників, близько 50% думок дорослої людини становлять саме мрії.

Цікаво, що й нині є багато фахівців з психології, яка вважають, що мріяти шкідливо, а самі мрії називають проявом людських лінощів.

За церковним календарем 25 вересня – День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської.

Єфросинія виросла у християнській родині. Коли дівчині виповнилося 18 років, батько вирішив видати її заміж, та відправив до монастиря за благословенням.

Але Єфросинія вирішила присвяти своє життя служінню Господу. Вона прийняла чернечий постриг, і щоб, батько її не знайшов, пішла до чоловічого монастиря. Там вона назвалася Ізмарагдом, і з цим ім’ям прожила майже 40 років.

За переказом, безутішний батько неодноразово спілкувався з "ченцем Ізмарагдом", але не упізнав у свою доньку.

Лише перед смертю "ченець" зізнався, що він Єфросинія.

Іменини 25 вересня святкують Єфросинія, Семен, Федір, Юліан