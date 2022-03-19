24 сутки войны: в Крыму отдельные подразделения морской пехоты врага потеряли до 90 процентов личного состава
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Минобороны сообщили, что во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты врага потеряли до 90 процентов личного состава. Об этом информирует УНН.
Детали
Вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях является невозможным.
Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, неуправляемых авиационных бомб и боеприпасов повышенного поражающего действия.
Нарушая нормы международного права и человеческой морали, русские захватчики атакуют густонаселенные украинские города и села, объекты критической и производственной инфраструктуры, школы, больницы, государственные учреждения.
Русские войска продолжают нести значительные потери. В временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восполнения потерь нет.
Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет командированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "отказников" применяются репрессивные методы воздействия.
За двое суток боев безвозвратные потери противника составили свыше 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизованы откровенно обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.
В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который имеет значительные потери. У райисполкомов выстроились очереди родственников погибших за справками по смерть.
Напомним
Армия оккупантов, похоже, совсем заканчивается. В России объявили набор "нового мяса".