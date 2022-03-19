Армія окупантів, схоже, зовсім закінчується: за даними МВС, у Росії оголосили набір "нового м'яса"

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"Армія окупантів, схоже, зовсім закінчується. У Росії оголосили набір нового м'яса. На квитанціях від комунальних служб пишуть заклики записуватись у мобілізаційний резерв! І навіть обіцяють заплатити та зберегти робоче місце", - написав Геращенко і додав відповідне фото.

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Разом з тим, за словами Геращенка, зі збереженням робочих місць у рф будуть складності - під дією санкцій кількість робочих місць скорочується.

"І цей процес лише набирає швидкість!" - резюмував він.