Армия оккупантов, похоже, совсем заканчивается: по данным МВД, в России объявили набор "нового мяса"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Армия оккупантов, похоже, совсем кончается. В России объявили набор "нового мяса". Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, передает УНН.
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"Армия оккупантов, похоже, совсем заканчивается. В россии объявили набор нового мяса. На квитанциях от коммунальных служб пишут призывы записываться в мобилизационный резерв! И даже обещают заплатить и сохранить рабочее место", - написал Геращенко и добавил соответствующее фото.
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Вместе с тем, по словам Геращенко, с сохранением рабочих мест в рф будут сложности - под действием санкций количество рабочих мест сокращается.
"И этот процесс только набирает скорость!"- резюмировал он.