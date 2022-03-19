Армия оккупантов, похоже, совсем заканчивается: по данным МВД, в России объявили набор "нового мяса"

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"Армия оккупантов, похоже, совсем заканчивается. В россии объявили набор нового мяса. На квитанциях от коммунальных служб пишут призывы записываться в мобилизационный резерв! И даже обещают заплатить и сохранить рабочее место", - написал Геращенко и добавил соответствующее фото.

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Вместе с тем, по словам Геращенко, с сохранением рабочих мест в рф будут сложности - под действием санкций количество рабочих мест сокращается.

"И этот процесс только набирает скорость!"- резюмировал он.