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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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24 доба війни: в Криму окремі підрозділи морської піхоти ворога втратили до 90 відсотків особового складу

24 доба війни: в Криму окремі підрозділи морської піхоти ворога втратили до 90 відсотків особового складу

Київ • УНН

 • 131885 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Міноборони повідомили, що в тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти ворога втратили до 90 відсотків особового складу. Про це інформує УНН.

Деталі

Ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим.

Ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії.

Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об’єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи.

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає.

Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до «відказників» застосовуються репресивні методи впливу.

За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для «розвідки боєм», щоб виявити позиції ЗС України.

До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200". Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть.

Нагадаємо

Армія окупантів, схоже, зовсім закінчується. У росії оголосили набір "нового м'яса".

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