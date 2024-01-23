23 января: День почерка, День измерения своей стопы

Сегодня, 23 января, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня почерка или ручного письма, пишет УНН.

Событие было основано в 1977 году в США по инициативе Ассоциации производителей письменных приборов.

Тогда учителя и ученые начали чувствовать, что люди начинают терять навыки ручного письма. Искусство каллиграфии теряет свое значение, а научить писать рукой новое поколение становится все труднее.

Дата празднования выбрана в честь дня рождения президента Континентального конгресса США Джона Хэнкока. Он вошел в историю не в последнюю очередь благодаря своей огромной подписи, которую он поставил под Декларацией независимости США.

Учение о ручном письме, или как оно сегодня называется "графология", появилось в 1875 году. Именно тогда французский аббат Мишонер начал исследовать почерк для того, чтобы определить психическое состояние человека.

Современная наука выделяет 7 основных факторов рукописного текста, которые определяют психологические особенности его автора. Графологи обращают внимание на величину букв, их форму, угол наклона, четкость и силу нажима при написании.

Также 23 января можно отметить день измерения своей стопы.

По длине пальцев у людей различают три типа стопы:

- Греческий тип. Большой и третий палец уступают по длине второму, за ними по уменьшению следуют четвертый и мизинец;

- Египетский тип. Самым длинным является большой палец, далее по убыванию идут второй, третий, четвертый, мизинец;

- Прямоугольный тип. Все пальцы примерно одинаковой длины. Большой палец равен второму, последующие уменьшаются так: третий, четвертый, мизинец.

Стопа человека состоит из 26 костей, 33 суставов и 8 тысяч нервов.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Климента и его ученика Агафнгела.

Климент прославился тем, что опекал детей, от которых отказались родители-язычники.

Во время усиления гонений на христиан Климента и Агафангла схватили и привели на суд к императору Диоклетиану.

Правитель требовал, чтобы мужчины отреклись от веры в Господа, однако они отказались. За это император приказал отрубить Клименту и Агафангелу головы.

Именины 23 января празднуют Климент, Геннадий, Владимир, Екатерина, Евдокия.