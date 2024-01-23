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23 січня: День почерку, День вимірювання своєї стопи

23 січня: День почерку, День вимірювання своєї стопи

Київ • УНН

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Подія була започаткована у 1977 році в США за ініціативи Асоціації виробників письмових приладів

Сьогодні, 23 січня, усі бажаючі можуть долучитися до відзначення Дня почерку або ручного письма, пише УНН.

Подія була започаткована у 1977 році в США за ініціативи Асоціації виробників письмових приладів.

Тоді вчителі та науковці почали відчувати, що люди починають втрачати навички ручного письма. Мистецтво каліграфії втрачає своє значення, а навчити писати рукою нове покоління стає дедалі важче.

Дата святкування обрана на честь дня народження президента Континентального конгресу США Джона Хенкока. Він увійшов до історії не в останню чергу завдяки своєму величезному підпису, який він поставив під Декларацією незалежності США.

Вчення про ручне письмо, або як воно сьогодні називається "графологія", з’явилося в 1875 році. Саме тоді французький абат Мішонер почав досліджувати почерк для того, щоб визначити психічний стан людини.

Сучасна наука виділяє 7 основних факторів рукописного тексту, які визначають психологічні особливості його автора. Графологи звертають увагу на величину літер, їхню форму, кут нахилу, чіткість та силу натиску під час написання.

Також 23 січня можна відзначити день вимірювання своєї стопи.

За довжиною пальців у людей розрізняють три типи стопи:

– Грецький тип. Великий і третій палець поступаються по довжині другому, за ними за зменшенням йдуть четвертий і мізинець;

– Єгипетський тип. Найдовшим є великий палець, далі за зменшенням йдуть другий, третій, четвертий, мізинець;

– Прямокутний тип. Усі пальці приблизно однакової довжини. Великий палець дорівнює другому, наступні зменшуються так: третій, четвертий, мізинец.

Стопа людини складається з 26 кісток, 33 суглобів та 8 тисяч нервів.

За церковним календарем сьогодні День пам'яті святого Климента та його учня Агафнгела.

Климент прославився тим, що опікувався дітьми, від яких відмовилися батьки-язичники.

Під час посилення гонінь на християн Климента та Агафангла схопили та привели на суд до імператора Діоклетіана.

Правитель вимагав аби чоловіки зреклися віри у Господа, однак вони відмовилися. За це імператор наказав відрубати Клименту та Агафангелу голови.

Іменини 23 січня святкують Климент, Геннадій, Володимир, Катерина, Євдокія.

Захар Подкидишев

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