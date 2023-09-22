23 сентября: Международный день жестовых языков, День борьбы с неокончанием детьми средней школы

Первые жестовые языки для людей с недостатками слуха пытались создать еще в средние века. В 1620 году испанский монах Хуан Пабло де Монет издал первую книгу с языком жестов, которая содержала алфавит с изображением движений пальцев и кистей рук, которые означали определенные звуки.

В 1760 году в Франции была открыта первая в мире школа по изучению языка жестов.

В первой половине ХІХ века подобные школы появились в Великобритании и США. К сожалению, впоследствии победило мнение, что язык жестов является вредным.

В 1880 году на Миланской конференции учителей, работавших с глухими учениками, было решено, что жестовые языки следует запретить в всех учебных заведениях. Глухих детей учили говорить как обычных людей, и читать по губам.

В 1960 году Уильям Стоуки составил первый словарь жестового языка. Лингвист доказал, что он имеет абсолютно все признаки полноценного языка.

В настоящее время в мире используется около 300 языков жестов. Есть даже универсальный международный международный язык жестов.

23 сентября — это День борьбы с неокончанием детьми средней школы. Событие было основано в 2008 году. Его цель — распространение в обществе информации о том, что во многих странах, особенно бедных, многие дети бросают школу и остаются без среднего образования, привлечение правительств стран, общественных организаций к борьбе с этим явлением.

Каждую четвертую субботу сентября, которая в этом году приходится на 23 число, отмечается Международный день кролика. Событие было основано в 1998 году в Великобритании и постепенно приобрело популярность в многих странах мира.

Кролики сильно страдают от человеческой деятельности: они являются добычей на охоте, кроликов используют для различных лабораторных опытов, испытания медицинских препаратов и т.д.

В Европе четвертая суббота сентября это еще и День грибов.

В 2016 году эксперты лучшим съедобным грибом выбрали Польский гриб. С того времени сегодняшний день каждый год посвящен какому-то одному виду грибов.

По подсчетам ученых, на планете насчитывается около двух миллионов видов грибов. Но лишь 5% из них изучены.

По новоюлианскому и григорианскому церковным календарям сегодня отмечается зачатие Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча родился в семье священника Захария и его жены Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь. Оба были уже преклонного возраста, детей у них не было.

Однажды, когда Захарий совершал каждение в храме, к нему спустился архангел Гавриил и сказал мужу, что у него родится сын, которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим перед Богом и принесет великую радость народу израильскому.

Захарий не поверил архангелу, и Гавриил лишил мужчину речи. Заговорил он только после того, как его новорожденного сына назвали Иоанном.

Также по церковному сегодня День памяти святой мученицы Ираиды.

Ираида жила в Александрии, была дочерью священника. В 12 лет девушка решила стать монахиней. Она помогала нуждающимся и проповедовала веру в Господа.

Однажды, во время усиления гонений на христиан, к Александрии причалил корабль, на котором было много людей в наручниках. Это были монахи и проповедники, которых везли на казнь.

Ираида решила присоединиться к ним, и ее тоже казнили.

Именины 23 сентября празднуют Иван, Андрей, Евгений, Павел, Петр, Ираида.