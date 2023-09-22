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23 вересня: Міжнародний день жестових мов, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи

23 вересня: Міжнародний день жестових мов, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи

Київ • УНН

 • 335761 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні, 23 вересня, відзначається Міжнародний день жестових мов. Подія запроваджена у 2017 році резолюцією Генеральної асамблеї ООН, пише УНН.

Перші жестові мови для людей з вадами слуху намагалися створити ще у середні віки. У 1620 році іспанський монах Хуан Пабло де Монет видав першу книгу з мовою жестів, яка містила алфавіт із зображенням рухів пальців та кистей рук, що означали певні звуки.
У 1760 році у Франції була відкрита перша у світі школа з вивчення мови жестів.

У першій половині ХІХ століття подібні школи з’явилися у Великій Британії та США. На жаль, згодом перемогла думка, що мова жестів є шкідливою.
У 1880 році на Міланській конференції вчителів, що працювали з глухими учнями, було вирішено, що жестові мови слід заборонити в усіх навчальних закладах. Глухих дітей вчили говорити як звичайних людей і читати по губах.

У 1960 році Вільям Стоукі склав перший словник жестової мови. Лінгвіст довів, що вона має абсолютно всі ознаки повноцінної мови.

Нині у світі використовується близько 300 мов жестів. Є навіть універсальна міжнародна жестова мова.

23 вересня — це День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Подія була започаткована у 2008 році. Її мета — поширення у суспільстві інформації про те, що у багатьох країнах, особливо бідних, багато дітей кидають школу та залишаються без середньої освіти, залучення урядів країн, громадських організацій до боротьби із цим явищем.

Кожну четверту суботу вересня, яка цього року припадає на 23 число, відзначається Міжнародний день кролика. Подія була започаткована у 1998 році у Великій Британії і поступово здобула популярність у багатьох країнах світу.

Кролики сильно потерпають від людської діяльності: вони є здобиччю на полюванні, кроликів використовують для різноманітних лабораторних дослідів, випробування медичних препаратів, тощо.

В Європі четверта субота вересня це ще й День грибів.
У 2016 році експерти найкращим їстівним грибом обрали Польський гриб. З того часу сьогоднішній день кожного року присвячений якомусь одному виду грибів.

За підрахунками вчених, на планеті нараховується близько двох мільйонів видів грибів. Але лише 5% з них вивчені.

За новоюліанським та григоріанським церковними календарями сьогодні відзначається зачаття Іоанна Предтечі.

Іоанн Предтеча народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети, які вели благочестиве життя. Обоє були вже похилого віку, дітей у них не було.

Одного разу, коли Захарій здійснював кадіння у храмі, до нього спустився архангел Гавриїл та сказав чоловіку, що у нього народиться син якого назвуть Іоанном. Буде цей син великим перед Богом та принесе велику радість народу ізраїльському.

Захарій не повірив архангелу, тож Гавриїл позбавив чоловіка мови. Заговорив він лише після того як його новонародженого сина нарекли Іоанном.

Також за церковним сьогодні День пам’яті святої мучениці Іраїди.

Іраїда жила в Олександрії, була донькою священика. У 12 років дівчина вирішила стати черницею. Вона допомагала нужденним та проповідувала віру у Господа.

Якось, під час посилення гонінь на християн, до Олександрії причалив корабель на якому було багато людей у кайданках. Це були ченці та проповідники, яких везли на страту.
Іраїда вирішила приєднатися до них, і її теж стратили.

Іменини 23 вересня святкують Іван, Андрій, Євген, Павло, Петро, Іраїда.

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