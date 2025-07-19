23 из 35 российских ракет и 185 из 344 дронов сбиты над Украиной: детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
Россия ночью выпустила по Украине 344 дрона и 35 ракет, сбито 185 беспилотников и 23 ракеты. Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях.
Россия ночью выпустила по Украине 344 дрона и 35 ракет, в том числе 12 баллистических, сбито 185 беспилотников и 23 ракеты, в том числе 7 баллистических, еще 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, но есть попадания 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, ночь на 19 июля (с 19.30 18 июля) враг атаковал 379-ю средствами воздушного нападения:
- 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ (около 200 - "шахеды");
- 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., РФ, ТОТ Крыма);
- 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ);
- 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Х-101.
"Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - указали в ВС ВСУ.
"Зафиксированы попадания 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях", - говорится в сообщении.
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