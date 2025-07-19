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23 из 35 российских ракет и 185 из 344 дронов сбиты над Украиной: детали от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Россия ночью выпустила по Украине 344 дрона и 35 ракет, сбито 185 беспилотников и 23 ракеты. Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях.

23 из 35 российских ракет и 185 из 344 дронов сбиты над Украиной: детали от ВС ВСУ

Россия ночью выпустила по Украине 344 дрона и 35 ракет, в том числе 12 баллистических, сбито 185 беспилотников и 23 ракеты, в том числе 7 баллистических, еще 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, но есть попадания 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, ночь на 19 июля (с 19.30 18 июля) враг атаковал 379-ю средствами воздушного нападения:

  • 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ (около 200 - "шахеды");
    • 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., РФ, ТОТ Крыма);
      • 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ);
        • 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника

          - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях и перечислили:
          • 185 ударных БпЛА типа Shahed;
            • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
              • 7 крылатых ракет Искандер-К;
                • 9 крылатых ракет Х-101.

                  "Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - указали в ВС ВСУ.

                  "Зафиксированы попадания 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях", - говорится в сообщении.

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                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  Война
                  Х-101
                  Военно-воздушные силы Украины
                  Шахед-136
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                  Украина
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