23 з 35 російських ракет і 185 з 344 дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

$41.870.00
48.450.00
ukenru
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 51827 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 168173 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 90949 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 86357 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 88347 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 75086 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 59124 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 56869 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 210936 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 110201 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
71%
743мм
Популярнi новини
рф готує нових колаборантів серед активістів кремлівських рухів - ЦНС19 липня, 00:35 • 12455 перегляди
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку19 липня, 01:26 • 25168 перегляди
Австралія передала Україні танки Abrams - Reuters19 липня, 03:22 • 9746 перегляди
Польща підняла авіацію через удари росії по Україні03:53 • 22894 перегляди
"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про наймасованішу атаку ракетами та безпілотниками05:30 • 20247 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 168167 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 120428 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 188714 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 210934 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 388910 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Херсонська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 51825 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 130876 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 134599 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 140080 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 252007 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Bild
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Х-101

23 з 35 російських ракет і 185 з 344 дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

росія вночі випустила по Україні 344 дрони та 35 ракет, збито 185 безпілотників і 23 ракети. Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних дронів у 12 локаціях.

23 з 35 російських ракет і 185 з 344 дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі випустила по Україні 344 дрони та 35 ракет, у тому числі 12 балістичних, збито 185 безпілотників і 23 ракети, у тому числі 7 балістичних, ще 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей, але є влучання 5 ракет та 30 ударних дронів у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, ніч на 19 липня (із 19.30 18 липня) ворог атакував 379-ма засобами повітряного нападу:

  • 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 - "шахеди");
    • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);
      • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);
        • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника

          - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах і перечислили:
          • 185 ударних БпЛА типу Shahed;
            • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
              • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
                • 9 крилатих ракет Х-101.

                  "Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - вказали у ПС ЗСУ.

                  "Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.

                  Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків19.07.25, 10:09 • 2878 переглядiв

                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

                  Війна
                  Х-101
                  Повітряні сили Збройних сил України
                  Шахед-136
                  Іскандер (ОТРК)
                  Україна
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9