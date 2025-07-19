23 з 35 російських ракет і 185 з 344 дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі випустила по Україні 344 дрони та 35 ракет, у тому числі 12 балістичних, збито 185 безпілотників і 23 ракети, у тому числі 7 балістичних, ще 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей, але є влучання 5 ракет та 30 ударних дронів у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, ніч на 19 липня (із 19.30 18 липня) ворог атакував 379-ма засобами повітряного нападу:

344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 - "шахеди");

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);

15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах і перечислили:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

"Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - вказали у ПС ЗСУ.

"Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих - на 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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