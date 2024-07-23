23 июля Всемирный день китов и дельфинов, День ванильного мороженого

Сегодня, 23 июля, экологи и зоозащитники во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня китов и дельфинов. Событие было основано в 1986 году Международной китобойной комиссией, пишет УНН.

Киты и дельфины имеют ряд общих черт: веретенообразное, обтекаемой формы тело, лопатевидные передние конечности, хвост с горизонтальным плавником и немалый слой жира под кожей.

Цель сегодняшнего события - дальнейшее принятие мер, направленных на сохранение китов и дельфинов.

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия приняла мораторий на полный запрет коммерческого китобойного промысла, который вступил в силу именно в 1986 году. Мораторий сначала должен был действовать десять лет, но впоследствии стал бессрочным.

Сейчас охотиться на китов разрешено только коренному населению некоторых регионов, для которых мясо китов является традиционной пищей, но эта охота регулируется определенными правилами и ежегодными квотами, которые ограничивают количество вылова. Несмотря на это браконьерский вылов китов все равно продолжается.

Кроме того, каждый год тысячи китов и дельфинов погибают из-за пластикового мусора в океане, загрязненности воды нефтью и другими химическими веществами.

До сих пор нерешенной является проблема отлова дельфинов для демонстрации их в дельфинариях. Ведь, по мнению многих ученых, содержание в неволе вредит здоровью этих умных морских млекопитающих.

Сладкоежки сегодня могут присоединиться ко Дню ванильного мороженого. Событие было основано в США, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Ванильное мороженое является самым распространенным в мире, и по данным некоторых исследований даже более популярным чем шоколадное.

Также сегодня во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня синдрома Шегрена - расстройства иммунной системы, характеризующегося сухостью в глазах и рту, поскольку он поражает клетки, которые вырабатывают слюну и слезы.

Болезнь может поражать другие части тела, такие как щитовидная железа, почки, печень, легкие и нервы. Другие симптомы включают боль в суставах, кожные высыпания, сухость влагалища, непрерывный сухой кашель, увеличение слюнных желез, плохое состояние зубов, чрезмерную жажду и длительную усталость разного рода.

Заболевание впервые описал в 1933 году шведский врач Генрик Шегрен.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Трофима, Теофила и других.

Они пострадали за веру в Господа во время усиления гонений на христиан в ІІІ веке.

Трофиму, Теофилу, а также Доримедонту, Сатурнию и Евкартию во время пыток сломали ноги. Затем их пытались сжечь, но. по преданию, они вышли из огня невредимыми. После этого им отрубили головы.

Именины сегодня празднуют Трофим, Теофил, Виталий, Анна.