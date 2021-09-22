22 сентября: сегодня День осеннего равноденствия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня, 22 сентября, в этот день в мире отмечаются День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля. В Украине - День партизанской славы, пишет УНН.
День осеннего равноденствия в этом году выпадает на среду, 22 сентября, — в 22:20. Его еще называют “днем силы”, потому что с древних времен в этот день особая энергетика и возможности. В этом году, это будет особый день, ведь дата состоит из 7 цифр “два”.
День партизанской славы Украины ежегодно отмечается 22 сентября. Этот праздник создан, чтобы не забывать украинских военных, сражавшихся с фашистскими оккупантами. Дата праздника, кстати, выбрано не случайно. Именно 22 сентября считается началом подпольно-партизанского движения в Украине. Этот праздник был учрежден в 2001 году с целью поддержки ветеранов войны и всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Второй мировой войны 1939-1945, а также в память о них.
По религиозным календарем сегодня, 22 сентября, отмечают память мучеников святых и праведных Иоакима и Анны, а в народе чествовали солнце и просили его “накопить сил и прогнать подступающей к воротам темень”.
22 сентября все молодожены, которые недавно поженились, звали своих родных, чтобы накормить и послушать от них наставления. Обязательно молодая невеста пекла пироги, ведь считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие ее родным и уже собственной семье. Также она показывала свое хозяйство, кормила обедом, а человек водил на двор, показывал родным зимнюю и летнюю упряжь в сараях, в кладовых рожь, а в саду наливал пиво из бочки. Гости, по традиции, не критиковали, а наоборот хвалили и давали советы невестам.
22 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Георгий, Иван.