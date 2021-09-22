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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113708 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110567 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109279 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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22 сентября: сегодня День осеннего равноденствия

22 сентября: сегодня День осеннего равноденствия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня, 22 сентября, в этот день в мире отмечаются День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля. В Украине - День партизанской славы, пишет УНН.

День осеннего равноденствия в этом году выпадает на среду, 22 сентября, — в 22:20. Его еще называют “днем силы”, потому что с древних времен в этот день особая энергетика и возможности. В этом году, это будет особый день, ведь дата состоит из 7 цифр “два”.

День партизанской славы Украины ежегодно отмечается 22 сентября. Этот праздник создан, чтобы не забывать украинских военных, сражавшихся с фашистскими оккупантами. Дата праздника, кстати, выбрано не случайно. Именно 22 сентября считается началом подпольно-партизанского движения в Украине. Этот праздник был учрежден в 2001 году с целью поддержки ветеранов войны и всенародного чествования подвига партизан и подпольщиков в период Второй мировой войны 1939-1945, а также в память о них.

По религиозным календарем сегодня, 22 сентября, отмечают память мучеников святых и праведных Иоакима и Анны, а в народе чествовали солнце и просили его “накопить сил и прогнать подступающей к воротам темень”.

22 сентября все молодожены, которые недавно поженились, звали своих родных, чтобы накормить и послушать от них наставления. Обязательно молодая невеста пекла пироги, ведь считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие ее родным и уже собственной семье. Также она показывала свое хозяйство, кормила обедом, а человек водил на двор, показывал родным зимнюю и летнюю упряжь в сараях, в кладовых рожь, а в саду наливал пиво из бочки. Гости, по традиции, не критиковали, а наоборот хвалили и давали советы невестам.

22 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Георгий, Иван.

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