21 января – Международный день объятий

ukru
15 марта, 19:03 • 106330 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142498 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123016 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116581 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104565 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101330 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92455 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123749 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127187 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72503 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42303 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22286 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43576 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 25235 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123751 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123746 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261186 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290512 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105062 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127187 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111423 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128701 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130729 просмотра
Актуальное
21 января – Международный день объятий

21 января – Международный день объятий

Киев • УНН

 • 49768 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Международный день объятий, Международный день детского праздника, Емельяна зимнего, День памяти преподобного Григория Печерского, информирует УНН.

Международный день объятий

Праздник основал 21 января 1986 года в США (штат Мичиган) пастор одной из протестантских церквей — Кевин Заборни. Он утверждал, что американцы ведут себя слишком сдержанно и не проявляют своих чувств.

Учитывая то, что Заборни был церковным деятелем, он вкладывал христианский смысл в объятия: все люди на земле — братья и сестры, а объятия — действие, которое помогает признать и понять это.

Довольно распространенным в мире стало движение Free Hugs (Бесплатные объятия). В Международный день объятий его участники первыми подходят к людям и обнимают их. Основателем движения является Кен Э. Нвадике младший —американский режиссер документальных фильмов, мотивационный спикер и активист, который активно выступает за мир во всем мире.

Еще один День объятий празднуют 4 декабря.

Международный день детского праздника

Это день, когда миллионы детей откладывают гаджеты и выходят на улицу, чтобы активно провести время, поиграть со своими друзьями.

Идея основания праздника принадлежит Илоне Вилума — генеральному директору GIGI Bloks. Как мама она всегда беспокоилась о том, что дети слишком много времени проводят перед мониторами. Женщина придумала этот праздник как способ заставить детей играть со сверстниками. Илона Вилума даже не подозревала, что такая очевидная и здравая идея превратится в праздник международного масштаба.

Емельяна зимнего (День кума и кумы)

Верующие в этот день вспоминают и молятся за преподобного Омеляна — епископа Кизицкого. О его жизни информации мало, жил он в IX столетии во времена правления Льва Армянина и был епископом. Император выступал против поклонения иконам, поэтому под его гнев попал и Емельян. Емельяна заключили в тюрьму и лишили сана, но он не отказался от учений святых и умер в неволе.

Одна из традиций этого дня — кумовья ходят в гости, угощают вкусными блюдами, дарят крестникам сладости. Существует поверье: если в этот день хорошо угостить кумовьев, то их крестные круглый год будут здоровыми. В ответ, кроме лакомств, крестные родители дарят мыло и полотенце.

День памяти преподобного Григория Печерского

21 января православные христиане поминают мученика Григория Печерского, который жил в XI веке.

Преподобный принял постриг монаха 3 мая 1074 года в Киево-Печерском монастыре. Он обладал чудотворным даром — силой молитвы. С помощью слова мог избавлять от бесов и вразумлять преступников. После разговора с Григорием они переосмысливали свои поступки, каялись и начинали новую честную жизнь.

Григорий Печерский известен своими пророчествами. Он предсказал поражение в военном походе князя Ростислава и гибель киевского правителя. Григорий предупредил военных, когда встретился с ними на Днепре, но они только смеялись над ним. Переяславский князь настолько разозлился, что приказал связать Преподобного и утопить. Но его пророчество сбылось — этот поход принес погибель войску и Ростиславу, которые утонули, спасаясь от половцев.

Преподобного Григория Печерского похоронили в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Его мощи и сейчас там.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Ярослава, Агнесса, Василиса, Сидор, Домна, Емельян, Юлиан, Григорий, Антон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы