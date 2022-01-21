21 января – Международный день объятий

Международный день объятий

Праздник основал 21 января 1986 года в США (штат Мичиган) пастор одной из протестантских церквей — Кевин Заборни. Он утверждал, что американцы ведут себя слишком сдержанно и не проявляют своих чувств.

Учитывая то, что Заборни был церковным деятелем, он вкладывал христианский смысл в объятия: все люди на земле — братья и сестры, а объятия — действие, которое помогает признать и понять это.

Довольно распространенным в мире стало движение Free Hugs (Бесплатные объятия). В Международный день объятий его участники первыми подходят к людям и обнимают их. Основателем движения является Кен Э. Нвадике младший —американский режиссер документальных фильмов, мотивационный спикер и активист, который активно выступает за мир во всем мире.

Еще один День объятий празднуют 4 декабря.

Международный день детского праздника

Это день, когда миллионы детей откладывают гаджеты и выходят на улицу, чтобы активно провести время, поиграть со своими друзьями.

Идея основания праздника принадлежит Илоне Вилума — генеральному директору GIGI Bloks. Как мама она всегда беспокоилась о том, что дети слишком много времени проводят перед мониторами. Женщина придумала этот праздник как способ заставить детей играть со сверстниками. Илона Вилума даже не подозревала, что такая очевидная и здравая идея превратится в праздник международного масштаба.

Емельяна зимнего (День кума и кумы)

Верующие в этот день вспоминают и молятся за преподобного Омеляна — епископа Кизицкого. О его жизни информации мало, жил он в IX столетии во времена правления Льва Армянина и был епископом. Император выступал против поклонения иконам, поэтому под его гнев попал и Емельян. Емельяна заключили в тюрьму и лишили сана, но он не отказался от учений святых и умер в неволе.

Одна из традиций этого дня — кумовья ходят в гости, угощают вкусными блюдами, дарят крестникам сладости. Существует поверье: если в этот день хорошо угостить кумовьев, то их крестные круглый год будут здоровыми. В ответ, кроме лакомств, крестные родители дарят мыло и полотенце.

День памяти преподобного Григория Печерского

21 января православные христиане поминают мученика Григория Печерского, который жил в XI веке.

Преподобный принял постриг монаха 3 мая 1074 года в Киево-Печерском монастыре. Он обладал чудотворным даром — силой молитвы. С помощью слова мог избавлять от бесов и вразумлять преступников. После разговора с Григорием они переосмысливали свои поступки, каялись и начинали новую честную жизнь.

Григорий Печерский известен своими пророчествами. Он предсказал поражение в военном походе князя Ростислава и гибель киевского правителя. Григорий предупредил военных, когда встретился с ними на Днепре, но они только смеялись над ним. Переяславский князь настолько разозлился, что приказал связать Преподобного и утопить. Но его пророчество сбылось — этот поход принес погибель войску и Ростиславу, которые утонули, спасаясь от половцев.

Преподобного Григория Печерского похоронили в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Его мощи и сейчас там.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Ярослава, Агнесса, Василиса, Сидор, Домна, Емельян, Юлиан, Григорий, Антон.