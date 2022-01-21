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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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21 січня – Міжнародний день обіймів

21 січня – Міжнародний день обіймів

Київ • УНН

 • 49769 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Міжнародний день обіймів, Міжнародний день дитячого свята, Омеляна зимового, День пам’яті преподобного Григорія Печерського, інформує УНН.

Міжнародний день обіймів

Свято започаткували 21 січня 1986 року в США (штат Мічиган) пастор однієї з протестантських церков — Кевін Заборні. Він стверджував, що американці поводяться надто стримано та не проявляють своїх почуттів.

З огляду на те, що Заборні був церковним діячем, він вкладав християнський зміст в обійми: всі люди на землі — брати та сестри, а обійми — дія, яка допомагає визнати і зрозуміти це.

Доволі поширеним у світі став рух Free Hugs (Безкоштовні обійми). У Міжнародний день обіймів його учасники першими підходять до людей та обіймають їх. Засновником руху є Кен Е. Нвадіке молодший — американський режисер документальних фільмів, мотиваційний спікер та активіст, який активно виступає за мир у всьому світі.

Ще один День обіймів святкують 4 грудня.

Міжнародний день дитячого свята

Це день, коли мільйони дітей відкладають гаджети та виходять на вулицю, щоб активно провести час, пограти зі своїми друзями.

Ідея заснування свята належить Ілоні Вілума — генеральному директору GIGI Bloks. Як мама вона завжди турбувалася про те, що діти забагато часу проводять перед моніторами. Жінка вигадала це свято як спосіб змусити дітей гратися з однолітками. Ілона Вілума навіть не підозрювала, що така очевидна та здорова ідея перетвориться на свято міжнародного масштабу.

Омеляна зимового (Кумів день)

Віряни цього дня згадують та моляться за преподобного Омеляна — єпископа Кізіцького. Про його життя інформації мало, жив він у IX сторіччі в часи правління Лева Вірменина та був єпископом. Імператор виступав проти поклоніння іконам, тому під його гнів потрапив і Омелян. Омеляна ув’язнили і позбавили сану, але він не відмовився від вчення святих і помер в неволі.

Одна з традицій цього дня  — куми ходять у гості, пригощають смачними стравами, дарують хрещеникам ласощі. Існує повір’я: якщо в цей день гарно пригостити кумів, то їх хрещені цілий рік будуть здоровими. У відповідь, окрім ласощів, хрещені батьки дарують мило і рушник.

День пам’яті преподобного Григорія Печерського

21 січня православні християни поминають мученика Григорія Печерського, який жив у XI столітті.

Преподобний прийняв постриг монаха 3 травня 1074 року у Києво-Печерському монастирі. Він мав чудотворний дар — силу молитви. За допомогою слова міг позбавляти від бісів та врозумляти злочинців. Після розмови з Григорієм вони переосмислювали свої вчинки, каялись та починали нове чесне життя.

Григорій Печерський відомий своїми пророцтвами. Він передбачив поразку у військовому поході князя Ростислава та загибель київського правителя. Григорій попередив військових, коли зустрівся з ними на Дніпрі, але вони тільки насміхалися з нього. Переяславський князь настільки розлютився, що наказав зв’язати Преподобного та втопити. Але його пророцтво справдилося — цей похід приніс погибель війську та Ростиславу, які потонули, рятуючись від половців.

Преподобного Григорія Печерського поховали в Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі й нині там.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Ярослава, Агнеса, Василина, Сидір, Домна, Омелян, Юліан, Григорій, Антон.

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