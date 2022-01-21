21 січня – Міжнародний день обіймів

Міжнародний день обіймів

Свято започаткували 21 січня 1986 року в США (штат Мічиган) пастор однієї з протестантських церков — Кевін Заборні. Він стверджував, що американці поводяться надто стримано та не проявляють своїх почуттів.

З огляду на те, що Заборні був церковним діячем, він вкладав християнський зміст в обійми: всі люди на землі — брати та сестри, а обійми — дія, яка допомагає визнати і зрозуміти це.

Доволі поширеним у світі став рух Free Hugs (Безкоштовні обійми). У Міжнародний день обіймів його учасники першими підходять до людей та обіймають їх. Засновником руху є Кен Е. Нвадіке молодший — американський режисер документальних фільмів, мотиваційний спікер та активіст, який активно виступає за мир у всьому світі.

Ще один День обіймів святкують 4 грудня.

Міжнародний день дитячого свята

Це день, коли мільйони дітей відкладають гаджети та виходять на вулицю, щоб активно провести час, пограти зі своїми друзями.

Ідея заснування свята належить Ілоні Вілума — генеральному директору GIGI Bloks. Як мама вона завжди турбувалася про те, що діти забагато часу проводять перед моніторами. Жінка вигадала це свято як спосіб змусити дітей гратися з однолітками. Ілона Вілума навіть не підозрювала, що така очевидна та здорова ідея перетвориться на свято міжнародного масштабу.

Омеляна зимового (Кумів день)

Віряни цього дня згадують та моляться за преподобного Омеляна — єпископа Кізіцького. Про його життя інформації мало, жив він у IX сторіччі в часи правління Лева Вірменина та був єпископом. Імператор виступав проти поклоніння іконам, тому під його гнів потрапив і Омелян. Омеляна ув’язнили і позбавили сану, але він не відмовився від вчення святих і помер в неволі.

Одна з традицій цього дня — куми ходять у гості, пригощають смачними стравами, дарують хрещеникам ласощі. Існує повір’я: якщо в цей день гарно пригостити кумів, то їх хрещені цілий рік будуть здоровими. У відповідь, окрім ласощів, хрещені батьки дарують мило і рушник.

День пам’яті преподобного Григорія Печерського

21 січня православні християни поминають мученика Григорія Печерського, який жив у XI столітті.

Преподобний прийняв постриг монаха 3 травня 1074 року у Києво-Печерському монастирі. Він мав чудотворний дар — силу молитви. За допомогою слова міг позбавляти від бісів та врозумляти злочинців. Після розмови з Григорієм вони переосмислювали свої вчинки, каялись та починали нове чесне життя.

Григорій Печерський відомий своїми пророцтвами. Він передбачив поразку у військовому поході князя Ростислава та загибель київського правителя. Григорій попередив військових, коли зустрівся з ними на Дніпрі, але вони тільки насміхалися з нього. Переяславський князь настільки розлютився, що наказав зв’язати Преподобного та втопити. Але його пророцтво справдилося — цей похід приніс погибель війську та Ростиславу, які потонули, рятуючись від половців.

Преподобного Григорія Печерського поховали в Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі й нині там.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Ярослава, Агнеса, Василина, Сидір, Домна, Омелян, Юліан, Григорій, Антон.