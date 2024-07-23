По данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, воскресенье, 21 июля 2024 года, стало рекордно жарким днем за всю историю метеорологических наблюдений в мире. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Средняя глобальная температура приземного воздуха в этот день достигла 17,09 градусов по Цельсию, превысив предыдущий рекорд, установленный в июле прошлого года, на 0,01 градуса Цельсия. Такая жара в очередной раз постигла значительные территории Соединенных Штатов, Европы и России.

Согласно подтверждению Copernicus агентству Reuters, среднесуточная температура, зафиксированная в воскресенье, превзошла предыдущий рекорд, установленный в 1940 году. Изменение климата, обусловленное сжиганием ископаемого топлива, вызвало экстремальные температуры в Северном полушарии в прошлом году, когда рекорды были побиты четыре дня подряд с 3 по 6 июля.

С июня 2023 года каждый месяц устанавливает новый температурный рекорд в мировой истории метеозаписей. По данным Copernicus, высокие температуры 2024 года могут превысить рекорды 2023 года, особенно после завершения погодного явления Эль-Ниньо в апреле, которое также способствовало повышению температур.

Напомним

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