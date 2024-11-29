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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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207 боев на фронте: где оккупанты пытались прорваться

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 207 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении. Противник нанес 2 ракетных и 93 авиационных удара, совершил более 4800 обстрелов.

207 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском на Купянском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных удара с применением 111 ракет и 67 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.

Противник наносил удары средствами бомбардировочной и штурмовой авиации по районам населенных пунктов Александрия и Эсмань Сумской области.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Ситуация по направлениям такая:

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 25. Силы обороны отражали атаки в районах Фиголевки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудар тремя КАБ по населенному пункту Купянск.

На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

На Сиверском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах временного оврага, Белой Горы и Ступочек.

Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лисовка.

На Кураховском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Розлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб", - сказано в сводке.

"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2030 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийских системы, 89 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 крылатых ракет, 86 автомобилей и 3 единицы специальной техники оккупантов", - сообщили в Генштабе.

На фронте произошло 188 боестолкновений, самые активные россияне на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб28 нояб. 2024, 21:21 • 13257 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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