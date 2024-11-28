На фронте произошло 188 боестолкновений, самые активные россияне на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте с начала суток, 28 ноября, произошло 188 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 28.11.2024, передает УНН.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаударов, сбросив при этом 44 кабы. Кроме того, захватчики привлекли для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении Российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и глубокого. К тому же авиация оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Липцы и нескучное, применив четыре авиабомбы.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Фиголевки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Три атаки атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах временного оврага, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отбили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.

В течение суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого оврага, Даченского, желтого, Млечного, Нового Труда и пустышки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также были повреждены один автомобиль и боевая бронированная машина.

Сегодня на Кураховском направлении захватчики предприняли 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное. На этом направлении потери противника составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными, уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, кроме того, повреждены два танка и пять боевых бронированных машин.

На Времовском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов трудовое, веселый Гай, Константинопольское, Новополь, разлив, Раздольное, сухие ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 кабы, - добавили в Генштабе.



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