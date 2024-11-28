На фронте произошло 188 боестолкновений, самые активные россияне на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 74845 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 89084 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 103591 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 107686 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 107121 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 104164 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 142377 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 213776 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213078 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195862 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 72158 просмотра
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

 • 36951 просмотра
Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

 • 25465 просмотра
ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

 • 24417 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 68148 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 68148 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 118760 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 146846 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 171426 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 213776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

17:20 • 16571 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 72158 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 111259 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 114078 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 109024 просмотра
Актуальное
На фронте произошло 188 боестолкновений, самые активные россияне на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 188 боестолкновений, самые активные россияне на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 5352 просмотра

Read in English

На фронте произошло 188 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты нанесли 97 ракетных ударов, 23 авиаудара и использовали более 700 дронов-камикадзе.

На фронте с начала суток, 28 ноября, произошло 188 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 28.11.2024, передает УНН.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиаударов, сбросив при этом 44 кабы. Кроме того, захватчики привлекли для ударов более семи сотен дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении Российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и глубокого. К тому же авиация оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Липцы и нескучное, применив четыре авиабомбы.

Двадцать четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Фиголевки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Три атаки  атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах временного оврага, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отбили пять атак противника в районе Торецка и Дилиевки.

В течение суток на Покровском направлении оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого оврага, Даченского, желтого, Млечного, Нового Труда и пустышки. До сих пор продолжаются 18 боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также были повреждены один автомобиль и боевая бронированная машина.

Сегодня на Кураховском направлении захватчики предприняли 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное. На этом направлении потери противника составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными, уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, кроме того, повреждены два танка и пять боевых бронированных машин.

На Времовском направлении сегодня агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов трудовое, веселый Гай, Константинопольское, Новополь, разлив, Раздольное, сухие ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 кабы,

- добавили в Генштабе.

На территории белорусского госпредприятия армия рф организовала фильтрационный лагерь, где содержали украинцев весной 2022-го28 нояб. 2024, 20:54 • 8741 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков