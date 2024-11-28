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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории белорусского госпредприятия армия рф организовала фильтрационный лагерь, где содержали украинцев весной 2022-го

На территории белорусского госпредприятия армия рф организовала фильтрационный лагерь, где содержали украинцев весной 2022-го

Киев  •  УНН

 • 2072 просмотра

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На территории белорусского госпредприятия "Припятский альянс" в Наровле рф организовала фильтрационный лагерь. Там с марта по май 2022 года содержали и пытали украинских военных и гражданских.

российская армия обустроила фильтрационный лагерь, в котором в начале полномасштабного вторжения пытали пленных украинцев, на территории Белорусского государственного предприятия "Припятский альянс" в городе Наровля недалеко от белорусско-украинской границы. Об этом говорится в расследовании "Схем" (украинская редакция "Радио Свобода"), "Белорусского расследовательского центра", Белорусской редакции "Радио Свобода" и при поддержке проекта по документации военных преступлений The Reckoning Project и хакерской группы "Киберпартизаны", пишет УНН.

детали

Отмечается, что лагерь, в который российские военные везли как украинских военных, так и гражданских – в частности, детей – действовал как минимум с марта по май 2022 года.

Журналистам удалось установить точную локацию фильтрационного лагеря в Наровле благодаря анализу спутниковых снимков того периода, российским видео с пленными, свидетельств бывших пленников и данных, полученных от хакеров.

По мнению правозащитников, допросы, избиения, угрозы и другое надругательство над пленными в фильтрационном лагере в Наровле можно квалифицировать как международное уголовное преступление. Как и действия властей Беларуси, которые позволили армии РФ разместить такой пункт заключения на территории суверенного государства. Александр Лукашенко на вопрос журналистов о фильтрационном лагере на территории Беларуси не ответил.

Пункт, в котором содержали пленных украинских военных и гражданских, располагался на участке Белорусского государственного предприятия "Припятский Альянс", которое входит в структуру "республиканского союза потребительских обществ Совета Министров Республики Беларусь".

Бывшие пленные, с которыми поговорили журналисты, вспоминали, что местом их заключения было здание, похожее на "колхоз", сельскохозяйственное предприятие.

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Анализ нескольких видео, показанных на российском телевидении и опубликованных самими военными РФ, подтвердил присутствие военной техники на территории и помог идентифицировать элементы лагеря – например, здание с полуразрушенной крышей, палатки и КАМАЗы с буквами V.

Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, российские военные были там по меньшей мере до начала мая 2022 года. Когда Вооруженные Силы Украины оккупировали Киевскую область, очевидно, маршруты транспортировки пленных изменились, говорится в расследовании.

Журналисты обратились за комментарием к компании "Припятский альянс".

Директор предприятия Зинаида Мирутенко отвечать на вопросы отказалась и посоветовала обратиться в исполком города Наровля. Председатель Наровлянского исполкома Владимир Антоненко – он же бывший военный из Службы безопасности Александра Лукашенко-услышав, что звонит журналистка "Белорусского расследовательского центра", сказал, что она" ошиблась", и положил трубку.

В расследовании также впервые публикуются уникальные кадры, которые получили в свое распоряжение журналисты "Радио Свобода" -это видео с экшн-камеры российского военного, которую нашли на территории Киевской области. На видео, снятом утром 24 февраля 2022 года, зафиксировано, как колонна российских войск из Беларуси попадает на территорию Украины, в район Чернобыля.

Позже на камеру военного рф попали и кадры с пленными украинскими военными в Киевской области.

Впоследствии этих военных, среди других пленных, можно было увидеть на территории белорусского "Припятского альянса" в Наровле в пропагандистском сюжете НТВ.

После полномасштабного вторжения украинские правозащитники и журналисты начали получать многочисленные свидетельства о том, что на территории города Наровля в Беларуси российская армия организовала фильтрационный лагерь, куда свозят пленных украинцев – как гражданских, так и военных. Некоторые правозащитники называют этот лагерь одним из самых жестоких в отношении к пленным. Как рассказали бывшие пленники и их родственники, с которыми пообщались журналисты, заключенных жестоко допрашивали и избивали,

- говорится в расследовании.

Согласно оценке юристов украинско-американского проекта The Reckoning Project, действия российских военных, вывозивших в Наровлю гражданское население, в том числе и несовершеннолетних, могут считаться нарушением норм Женевской конвенции. По мнению юристов, действия властей Беларуси также можно квалифицировать как международное преступление. Ведь она позволила армии РФ разместить на территории суверенного государства фильтрационный пункт.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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