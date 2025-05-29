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205 боев за сутки, четверть - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 824 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 205 боестолкновений. Больше всего атак произошло на Покровском направлении, продолжается операция на Курском.

205 боев за сутки, четверть - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Более четверти из 205 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5430 обстрелов, в том числе 158 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григоровка.

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечиного и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Горехово и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины, как указано, продолжают операцию на Курском направлении.

"За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых – из реактивной системы залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи оккупантов и 31 артсистему29.05.25, 08:03 • 1382 просмотра

Юлия Шрамко

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